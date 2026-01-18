İYİ Parti Genel Başkanını seçti: Dervişoğlu tek aday oldu!

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Kongre için gelen partililer, güvenlik noktalarında aramadan geçirildikten sonra alana alınıyor.

Meclis'te ortalık yine karıştı: DEM'li vekillerle İYİ Partili vekiller arasında sert sözler

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Kongre sebebiyle partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDINDI

Salon çevresi, bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Kongreye katılacak partililer birden fazla güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana alınmaya başlandı. Kongre salonunda delegeler, izleyiciler ve gazeteciler için ayrı alanlar hazırlandı.

"İYİ'LERİN VAKTİ GELDİ" PANKARTLARI AÇILDI

Kapı girişine, "İYİ'lerin vakti geldi" afişinin asıldığı salon içinde de "İYİ'lerin vakti geldi", "Adaletin vakti geldi", "Eşitlik vakti geldi" yazılı pankartlar asıldı.

Kurultayı takip etmeye gelen İYİ Partililerin oturacağı koltuklarda ise Türk bayrağı ve İYİ Parti logolu bayrak yer aldı.

KURULTAYDA BAŞKAN VE ÜYE SEÇİMLERİ YAPILACAK

İYİ Parti Tüzüğü'ne göre, kongrenin toplanması için yeterli delege sayısının tespitinin ardından Divan Başkanı ve üyelikleri için seçim yapılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun konuşmasının ardından "Faaliyet Raporu" okunacak. Parti’nin tüzüğüne göre, kurultayda, genel başkan, GİK ve MDK üyeleri için asıl ve yedek üye seçimleri yapılacak. Dervişoğlu'nun tek aday olması beklenen kurultayda, yaklaşık bin 300 delege, genel başkanın yanı sıra GİK ve MDK üyelerini belirleyecek.

İYİ PARTİ KURULTAYI BAŞLADI

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Divan Başkanlığına İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın seçilmesiyle çalışmalarına başladı.

Sabahın erken saatlerinde salona gelen ve güvenlikten geçirilerek içeri alınan partililer, ellerinde Türk bayrakları ve parti bayrakları taşıdı.

İYİ Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespitinin ardından Divan Başkanı ve üyelikleri için seçime geçildi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Divan Başkanlığına seçildi. Divan Kurulunun da oluşturulmasının ardından kurultay çalışmalarına başladı.

DERVİŞOĞLU, SALONA EŞİ NAHİDE DERVİŞOĞLU İLE GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kurultayın yapıldığı salona eşi Nahide Dervişoğlu ile girdi. Partilileri ve delegeleri selamlayan Dervişoğlu, eşi ile kendilerine ayrılan bölüme geçti.

Davet edilen siyasi partilerin temsilcileri de salonda bulunan özel bölümden kurultayı takip ediyor.

PAKİZ AKBABA KURULTAYDA

Şehit annesi Pakize Akbaba da salonda yer aldı. Partililerin ilgisiyle karşılaşan Akbaba, hatıra fotoğrafı çektirdi.

DERVİŞOĞLU'NUN TEK ADAY OLMASI BEKLENİYOR

KURULTAY HEYETİ ANITKABİRİ ZİYARET EDECEK

Bu arada, Kurultay sırasında, Anıtkabir'i ziyaret edecek heyetin üyeleri de belirlendi. Ayyüce Türkeş, Turhan Çömez, Kevser Ofluoğlu öncülüğündeki heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret edecek.

DERVİŞOĞLU, TEK ADAY OLDU

Olağan kurultayda, sürpriz çıkmadı. Mevcut başkan Dervişoğlu, seçimde tek aday oldu.