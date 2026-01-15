Meclis'te ortalık yine karıştı: DEM'li vekillerle İYİ Partili vekiller arasında sert sözler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasıyla başlayan gerginlik, karşılıklı laf atmalar, hakaretler ve milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürümesiyle tırmandı. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, artan gerginlik üzerine birleşime ara vermek zorunda kaldı.

"TARİHİ BİR FIRSAT DEĞERLENDİRİLMİYOR"

Görüşmeler esnasında söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere ve Türkiye'deki Kürt meselesine değindi. Sakık, "Rojava dediğimiz yer, orada bir cehennem hayatı yaşanıyor. Orada cihatçılar, halkları katlediyorlar. Oradaki cihatçılar kelle avcılarıdır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat olduğunu belirten Sakık, yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmasızlık ortamına dikkat çekerek, "Çatışma yok, silah yok, şiddet yok, ölüm yok, kan yok. Size siyaset dünyasına sesleniyor. Sorununuzu barışçıl bir şekilde çözün. Türkiye'ye böyle tarihi bir fırsat geldi. Ama ne yazık ki Türkiye bunu değerlendirmiyor" diye konuştu.

"KÜRTLERLE BARIŞACAKSANIZ BİZE PARMAK SALLAMAYIN"

Sakık, hükümetin diyalog kurma biçimini eleştirerek, "Türkiye'nin yöneticileri halklarla diyalog kurup müzakere kurmak yerine Ortadoğu bataklığında o cihatçı, o kelle avcıları, o IŞİD artıkları, El Kaide artıkları onlarla diyalog kuruyor. Buralardan bir sulh çıkmaz" dedi. Sakık, Kürtlere yönelik tehdit dilinin bırakılması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Kürtlerle barışacaksanız bırakın tehdit dilini, bize parmak sallamayın. Biz hiçbir yerde hiçbir zaman kimseye parmak sallamadık ve biz barış istiyoruz. Parmak sallayacağınıza Kürtlerle diyalog kurun, müzakere kurun."

Dil ve kimlik yasaklarını eleştiren Sakık, Cumhurbaşkanı'nın yurtdışında anadil kullanımını teşvik eden sözlerini hatırlatarak, "Peki yanıbaşında birlikte yaşadığınız halkın diline neden saygı duymazsınız? Bu dil size ne etti Allah aşkına? Birlikte bu cumhuriyeti inşa etmedik mi?" diye sordu.

LAF ATMA VE KÜRSÜDE GERGİNLİK

Sakık'ın konuşması sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun laf atmasıyla Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. Sakık, Türkoğlu'na, "Yeter bıktık senin sesinden. Buralara çıkıp, ikide bir bize hakaret, küfür etmeyin. Sizin yedi ceddinize boyun eğmedik" sözleriyle karşılık verdi. Kürsüden İYİ Parti sıralarına yönelen Sakık, "Bu halkın üzerinden sürekli siyaset yapıyorsunuz. Sürekli bu halkı tetikliyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Yorulduk sizden be. Yeter. Edepsizler. Irkçılığınızdan yorulduk" dedi.

VEKİLLER BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Sakık'ın konuşmasını bitirip yerine döndüğü sırada tartışma daha da büyüdü. İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri sıralarından kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın "Sayın milletvekilleri lütfen. Oturun lütfen" şeklindeki uyarıları yetersiz kalırken, sıralardan karşılıklı olarak "terbiyesiz", "ahlaksız", "kabadayılık yapma" gibi ifadeler yükseldi.

"SİZ PKK'NIN SİYASAL UZANTISISINIZ"

Aranın ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Sakık'ı provokasyon yapmakla suçladı. Sunat, "Biraz önce çıkan hatip, her çıktığında kürsüye provokasyon yapmak üzere kendini planlamış ve programlamış. Yazıklar olsun sana. Senin benden eksiğin ne Sırrı Sakık?" dedi. Sunat, "Hiç durmadan şu kürsüye çıkıp, 'Kürt illeri', 'Kürdistan' diyemezsiniz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üniter ve ulus devlettir" ifadelerini kullandı.

Sunat, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kürt kardeşlerimizi sizin tahakkümünüzden kurtaracağız. Siz Kürtlerin temsilcisi olamazsınız. Siz milletin temsilcisi olamazsınız. Sizi muhatap olarak kabul etmiyoruz. Siz PKK'nın siyasal uzantısısınız. Ondan emin olun. Siz örgütün temsilcisisiniz burada maalesef."

OTURUMA ARA VERİLDİ

Sunat'ın ifadeleri üzerine Başkanvekili Pervin Buldan, "Sayın Sunat böyle hitap edemezsiniz. Kimseye hakaret etmeyin" diyerek müdahale etti. Sunat'ın konuşmasına devam etmesi üzerine Buldan, "Böyle hitap ederseniz mikrofonunuzu kapatırım. Bir partiye sataşmadan başka bir şey yapmıyorsunuz" dedi.

İYİ Parti sıralarından Buldan'a yönelik laf atılması üzerine Buldan, "Haddinizi bilin. Hadi oradan. Konuşmayın. Haddinizi bileceksiniz" şeklinde tepki gösterdi. Sunat'ın "Sen kimsin bana el kol yapıyorsun?" demesi üzerine Buldan, "Yaparım, daha fazlasını da yaparım" yanıtını verdi. Tartışmanın sürmesi üzerine Pervin Buldan, Genel Kurul oturumuna beş dakika ara verdi.