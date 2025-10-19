İmamoğlu'ndan 'Alevi açılımı' açıklaması
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Terörsüz Türkiye adı verilen süreç devam ederken MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'alevi açılımı' hakkında konuştu.
"Kürtlere, Alevilere bir kısım hak lütfedip karşılığında vatandaşları otoriter rejim karşısında pasifize etmeyi amaçlıyorlar" diyen İmamoğlu, iktidarın samimi olmadığını belirtti.
İMAMOĞLU'NDAN "ALEVİ AÇILIMI" YORUMU
23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, T24'ten gazeteci Murat Sabuncu'ya verdiği röportajda MHP Genel Bahçeli'nin "Alevi açılımı" çıkışına ilişkin konuştu.
Sabuncu'nun "MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni dönemde yapması beklenen "Alevi açılımı" çıkışını yaptı, "Cemevlerinin ibadethane olması engeli kalkmalıdır" diye konuştu. Bu çıkışı iki açıdan değerlendirir misiniz ? Maraş ve Çorum ile yüzleşmeden bu çağrı anlamlı mı? Kürt ve Alevi açılımı ile devletin yeni bir rejim inşası için adım mı attığını yoksa gündemi değiştirmek yeni anayasa için farklı bir duruş mu göstermek istediğini düşünüyorsunuz" şeklindeki sorusuna İmamoğlu, "Maraş’la, Çorum’la, Gazi Mahallesiyle, Sivas’la, Alevileri ve diğer vatandaşlarımızı hedef alan bütün saldırılarla, bütün katliamlarla yüzleşmemiz gerekir. Hem sorumluların hesap vermesini sağlamak hem de bir daha tekrar etmesini önlemek için. Hesabı sorulmayan, hesabı verilmeyen suç, katliam illaki tekrar eder" diyerek şu yanıtı verdi:
- "Öte yandan, Alevi vatandaşlarımızın eşit vatandaşlıkla ilgili bütün taleplerinin karşılanması gereğine inanan bir siyasetçi olarak Alevilerin taleplerinin karşılanmasına dönük her girişime de nereden, kimden geldiğine bakmaksızın destek olurum."
- "Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması gerektiğini senelerdir söylüyoruz. Bu temel talebin karşısında duran senelerdir mevcut iktidarın zihniyeti oldu. Benim açımdan konu net: Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması da gerekir, Alevilere dönük bütün ayrımcı söylem ve uygulamalara son verilmesi de... Cemevleri, Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesidir, nokta."
"ALEVİLERİN İNANÇ HAKLARINA BÜTÜNÜYLE KAVUŞMASINI DİLERİM"
Alevi açılımının gerekli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şu öneriyi yaptı:
- "Bu süreci başlatmaları çok geç kalınmış ve hiç tartışılmaması gereken bir konudur. Bu sebeple acilen tamamlanmasını ve Alevilerin inanç haklarına bütünüyle kavuşmasını dilerim."
- "İBB’de 31 Mart 2024 sonrası meclis çoğunluğunu sağladığımızda cemevlerinin ibadethane statüsünü elde ederek hizmet almalarını sağlayacakları bir meclis kararının sadece CHP grubunun oylarıyla kabul edilmesini ve karar metnini incelemelerini öneriyorum!"
"Alevi açılımı tıpkı bir senedir yürütülen süreç gibi durup dururken gündeme gelmedi" diyen İmamoğlu, iktidarın bölgedeki dönüşümleri otoriterleşme için kullandığını ifade ederek şöyle konuştu:
"İktidar bir anda demokrat olmaya karar verip, vatandaşlarımızın haklı taleplerini karşılayalım demeye başlamadılar. Bölgemizde büyük bir jeopolitik dönüşüm yaşanıyor ve iktidar ortakları hem bu dönüşüme karşı kendilerince tedbir almaya çalışıyor hem de bu dönüşümü kurdukları otoriter rejimi pekiştirmek için bir fırsat olarak kullanmaya çalışıyor. Kürtlere, Alevilere bir kısım hak lütfedip karşılığında vatandaşları otoriter rejim karşısında pasifize etmeyi amaçlıyorlar."
"SORMAZLAR MI, BUNCA SENE NEREDEYDİNİZ?"
İktidarın samimi olmadığını belirten tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak şunları söyledi:
- "Eşit vatandaşlığa, toplumsal barışa inandıklarından değil, dünyanın ve bölgenin değişen şartlarında iktidar gemisini yüzdürmenin, otoriter rejimlerini devam ettirmenin derdinde oldukları için kendilerince böyle açılımlar yapıyorlar."
- "Derdi eşit vatandaşlık, derdi toplumsal barış olan bir iktidar olsaydı, bunca suçsuz günahsız insan, genç, kadın, çocuk, gazeteci, siyasetçi, aktivist, köylü, sendikacı cezaevinde olur muydu? Çeteler, mafya, vurguncular, hırsızlar itibar görüp, serbestçe dışarıda gezerken bunca suçsuz insan hapsedilir miydi? İnsanlar ağzını açmaya korkar hale gelir miydi?"
- "Derdi eşit vatandaşlık, derdi toplumsal barış olan bir iktidar olsaydı ülkenin birinci partisi yargı yoluyla felç edilmeye çalışılır mıydı? Yok, bunların derdi dediğim gibi eşitlik, hak hukuk değil, lütuf yoluyla iktidarda kalmak. Akıllarınca Kürt ve Alevi vatandaşlarımıza “bakın bir şeyler yapıyoruz” demek istiyorlar."
- "Sormazlar mı, bunca sene neredeydiniz? Sormazlar mı, peki adalet, peki ekonomi, peki kiralar, peki çarşı pazar fiyatları, peki okula aç giden çocuklar? Hükümetin bunları çözecek kabiliyeti ve bu sistemle başarılı olacak bir yolu olmadığı nettir. Tek çaremiz seçim, sandık ve bu iktidarın değişmesidir."