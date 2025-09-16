İmamoğlu Gazze için sorumlu davranmaya çağırdı

İmamoğlu Gazze için sorumlu davranmaya çağırdı
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İsrail’in Gazze’ye başlattığı kara harekâtına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, uluslararası aktörleri sorumluluk almaya çağırarak, “Barış, adalet ve insan hayatı artık daha fazla bekleyemez. Uluslararası aktörler, insanlığa karşı işlenen bu suçlara ortak olmayı bırakıp sorumluluklarını yerine getirmelidir" dedi.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İsrail ordusunun Gazze’de dün gece başlattığı kara harekâtına tepki gösterdi.

AB’den İsrail’e Gazze uyarısı: Kara harekatı felaketi büyütürAB’den İsrail’e Gazze uyarısı: Kara harekatı felaketi büyütür

Gazze'de can kayıpları 65 bine dayandıGazze'de can kayıpları 65 bine dayandı

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında uluslararası aktörleri sorumluluk almaya çağıran İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de İsrail'in insanlığa karşı işlediği suç durmuyor, bitmiyor daha da ağırlaşıyor. İsrail, yıllardır Filistin halkını evlerinden, yurtlarından etti, aç bıraktı; şimdi de hayatta kalanları hedef alıyor. Tanklar kent merkezine girdi, hava saldırıları sürüyor, masum çocuklar, suçsuz siviller hayatını kaybediyor. Bu, vicdanı olan hiçbir insan tarafından kabul edilemez.

gazze-aclik.jpg
Gazze'de her 5 çocuktan biri açlıktan ölüyor

Netanyahu ve İsrail yönetimi, savaş, işgal ve ölüm politikalarıyla tarihe kara bir leke bırakıyor. Ve dünya hala sessiz… Başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun suskunluğu bu kanın sorumluluğunu paylaşmak anlamını taşıyor. Barış, adalet ve insan hayatı artık daha fazla bekleyemez. Uluslararası aktörler, insanlığa karşı işlenen bu suçlara ortak olmayı bırakıp sorumluluklarını yerine getirmelidir."

Kaynak:ANKA

