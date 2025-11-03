İl birincisi mülkatta elendi! Kamuda torpil katmerleşerek devam ediyor

Kamuya alımlardaki mülakatlarda yaşanan mağduriyetlere bir yenisi daha eklendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir Yardımcılığı Giriş Sınavları'na giren bir kişinin, 93 puan alarak İzmir birincisi olduğu fakat sözlü mülakatta elendiği ortaya çıktı. Aynı adayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait bir sınavdan da mülakattan kalması tepki çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "İl birincisini mülakatla elemek rezaletin belgesidir" dedi ve 'Mülakat kaldırılacak' vaadini gerçekleştirmeyen AKP'yi eleştirdi.

İL BİRİNCİSİ OLUP MÜLAKATTA ELENDİ

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yaptığı videolu açıklama ile kamuya alımlarda yapılan mülakatlarda sözlü sınavda il birincisi olan Salih Hızarcı adlı gencin elendiğini belirtti.

Gelir Yardımcılığı Giriş Sınavlarında 93 alarak İzmir birincisi olan gencin sözlü sınavda elendiğini dile getiren Öztürkmen, "AKP iktidarında kamuya alımlarda yapılan mülakatlarda yaşanan skandallara her gün yenileri ekleniyor. Bugüne kadar mülakatlarda yaşanan pek çok skandalı kamuoyuna açıkladım. Bugün paylaşacağım mülakat skandalının mağduru Salih Hızarcı, bir değil iki kere torpil düzeninin kurbanı oluyor" diyerek şu ifadelerde bulundu:

"İzmir'de yaşayan bu genç vatandaşımız, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yapılan sınavlara giriyor. 1-20 Nisan tarihlerinde yazılı bölümü, 18-29 Ağustos tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanı Yardımcılığı giriş sınavlarında derece yapan Hızarcı, sözlü sınavda eleniyor."

"Gelir Yardımcılığı Giriş Sınavlarında 93 alarak İzmir birincisi olan, Türkiye genelinde derece yapan bu vatandaşımız, sözlü sınavda sadece 45 puan verilerek eleniyor. Sözlü sınavda üç soru sorulan vatandaşımız, bütün sorulara doğru cevaplar verdiğini belirtiyor. Verilen 45 puan, tamamen elemeye yönelik, yani başkalarını kadroya almak için.143 aday arasında birinci olan Hızarcı, 35 kişilik asil listeye giremediği gibi 8 yedek arasına bile giremiyor."

MÜLAKATI 1 PUANLA GEÇEMEDİ

Hızarcı'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Uzman Yardımcılığı kadrosu için de sınava girdiği ve 83 puan aldığı fakat mülakattan kaldığını söyleyen Öztürkmen konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine sözlü sınavda 70 puan sınırının hemen altında, 69 puan verilerek eleniyor. Sözlü sınavda 70 puan altı alanlar başarısız sayıldığı için, sınavı kazanması istenmeyenlere organize şekilde 69 puan verildiği görülüyor. 70 puan alsa bu kişi ve sınavda başarılı olan pek çok kişi işe alınacak. Sınavdan 83 alan bu vatandaşımız, mülakatta 70 puan altında kaldığı için 210'u asil 105'i yedek listeye girmeye hak kazanmıyor."

"69 puan verilen onlarca yurttaşımız, sistemli şekilde elenirken sadece istenilen kişiler başarılı sayılıyor ve devlette bu şekilde kadrolaşılıyor. Yıllarca eğitim gören, liseyi-üniversiteyi başarıyla bitiren, kurumların sınavında derece yapan bu gencimiz, mülakat denilen zulüm uygulaması ile bir değil iki defa kanunsuz şekilde eleniyor. Mülakat denen torpil düzeni yüzbinlerce mağdur yarattı. Emekleri çalınan insanlarımız çaresiz. KPSS'de atanacak puanı alan binlerce öğretmen, mülakatlar ile kontenjan dışına çıkarıldı.Samsun Asarcık'ta birinci sırada girdiği mülakatta elenen Doğuş Can Kavaklı'nın canına kıyması ne çabuk unutuldu!"

"KAMUDA TORPİL KATMERLEŞEREK DEVAM EDİYOR"

"Daha önce Adalet Bakanlığı'nda yaşanan mülakat skandalını gündeme getirdim. O sınavda da 94-95 puan alan adaylar elenirken, 70 puan alanlar atanmıştı. Mülakat mağdurları yargıya başvurunca Adalet Bakanlığı tam 65 davada “adaletsizlik”ten mahkûm oldu. Mağdurlar tekrar mülakata girdi ancak tamamı yine elendi" diyen Öztürkmen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce kullandığı 'Mülakatı kaldıracağız' ifadelerini hatırlatarak konuşmasını şöyle noktaladı: