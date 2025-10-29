İktidar anketçisinin analizini dinleyen çileden çıkar! Erdoğan'ı sevmeyen siyonistmiş...

İktidar yanlısı anketleri ile tanınan GENAR'ın Başkanı İhsan Aktaş, ABD'de bir tren garında yaşadığı dikkat çekici diyaloğu kamuoyuyla paylaştı. Aktaş, son KKTC seçimlerinde devasa bir farkla yanılmıştı.

Aktaş, sol yanında bekleyen bir kadının kendisine doğrudan “Türk müsünüz?” diye sorduğunu ve ardından “Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor musunuz?” dediğini aktardı.

Aktaş, bu soruya verdiği yanıtı şöyle anlattı:

“Evet dedim. Dedim ya seviyorum ama ne kadar çok seviyorum. Çok seviyorum.”

Kadının da bu yanıta, "Ben de nefret ediyorum" diye karşılık verdiğini söyledi.

AKTAŞ'TAN MUAZZAM SOSYAL BİLİM ANALİZİ...

Aktaş, kadının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan nefret etmesini bir Sosyal Bilimci olarak yorumladığını ve yüzden direkt olarak 'Siyonist' olduğuna yönelik bir çıkarım yaptığını açıkladı.

AKP'ye yakın anket firmasının tarihe geçecek yanılgısı! 13.4 puan fazladan hesaplamış

Aktaş, kadına doğrudan şu soruyu yönelttiğini söyledi:

“Siyonist misin?”

Aktaş, kadının da “Evet, siyonistim.” yanıtını verdiğini söyledi.

Haber Global'de konuşan Aktaş, bunun, neden bu kadar nefret ettiğini sorduğunu ve şu cevabı aldığını aktardı:

“Efendim, dünyada Yahudiler aleyhine kolay kolay cümle kurulmazdı. Ya bir devlet başkanı çıkacak, İsrail’i eleştirecek, İsrail’e kötü diyecek, yaptıklarını eleştirecek. Bu adam çıktı, One Minute’ten başlayarak, ulu orta o kadar İsrail eleştirisi yaptı ki, dünyada İsrail eleştirisi yapmak sıradan hale geldi. Ve bu şeyi bu adam başlattı.”

Bu açıklamanın ardından Aktaş, duygularının daha da yoğunlaştığını şu sözlerle ifade etti: