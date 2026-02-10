İhracı istenen Halil Konakçı Diyanet'te kirli çamaşırları döküyor! FETÖ ve fuhuş suçlaması

İmam Halil Konakçı, iki üst düzey Diyanet yöneticisinin yakınları hakkında fuhuş ve FETÖ ithamlarında bulundu. Konakçı, sosyal medyada yayımladığı açıklamayı daha sonra kaldırdığını duyurdu.

Cumhuriyet'i ve laikliği hedef alan sözleri ile tepki çeken Konakçı, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ihraç edileceği yönündeki iddialarla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyanet içinden bazı isimlerin kendisiyle uğraştığını savundu. İhraç edileceğine dair bilgilerin doğru olmadığını belirten Konakçı, bu durumu yetkili makamlara teyit ettirdiğini öne sürdü.

Konakçı, bir Diyanet yöneticisinin aracı üzerinden kendisine, “İstifa et yoksa ihraç edileceksin” mesajı gönderildiğini iddia etti.

KONAKÇI FUHUŞ VE FETÖ DOSYALARI 'KAPANDI' DEDİ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Konakçı aynı paylaşımda, iki üst düzey Diyanet yöneticisinin yakınları hakkında “Fuhuş ve FETÖ dosyası” bulunduğunu ve bu dosyaların sümenaltı edildiğini ileri sürdü.

İhraç iddialarını reddettiği ve yönetime yönelik suçlamalar içeren paylaşımını saatler sonra silen Konakçı, yeni bir açıklama yaptı.

Konakçı açıklamasında, “Dün gece çok hürmet ettiğim bir büyüğüm aradı, açıklamayı kaldırdım” dedi. Konakçı'nın o paylaşımı da şöyle:

"Çok sorulduğu için söyleyeyim. Benim için hatır ve vefa çok mühimdir. Dün gece çok hürmet ettiğim, hatırını kıramayacağım, aslında herkesinde tanıdığı ve hürmet ettiği bir büyüğüm aradı ve ısrarla rica ettiği için yaptığım açıklamayı kaldırdım ve yayınlayacağım geniş videoyu da aracı olan kıymetli büyüğümün hatrı için şimdilik erteledim. Kantarda bir çöp tanesi kadar ağırlığı olmayanlar için, hatrının ağırlığını kantarların dahi tartamayacağı kadar çok olan kıymetli büyüğümün ricasını çevirmem, sözünü yere düşürmem. Malum meseleleri bir kez daha, ama son kez tehir etmiş olayım. Lakin her kişinin yaptığı er yada geç hem bu dünyada hem de ahirette hak ettiğini bulacak."

DİYANET İÇİNDEN TEPKİ

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Diyanet kaynakları ise söz konusu iddialara dikkat çekti. Kaynaklar, “İddia edilen fuhuş dosyaları kime ait?” sorusunu gündeme getirdi.

Başkanlık çevrelerinden aktarılan değerlendirmelerde; Safi Arpaguş’un İstanbul İl Müftülüğü döneminde, "Başkan olsam gereğini yapardım" diyerek Konakçı hakkında sert bir tutum sergilediği öne sürüldü ve bu yaklaşımın değişip değişmediği sorgulandı.

SAFİ ARPAGUŞ İHRACINI BEKLETİYOR İDDİASI

Öte yandan Diyanet müfettişlerinin, Cumhuriyet ve muhalefete yönelik söylemleri nedeniyle Konakçı hakkında ihraç önerisi hazırladığı iddia ediliyor.

İddiaya göre bu raporun uzun süredir Arpaguş tarafından imzalanmadığı belirtilirken, Diyanet yönetimi konuya ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Erbaş’ın, “Muhafazakâr çevreyi rahatsız etmemek” için de görevdeyken Konakçı'ya dokunmadığı öne sürüldü.

Konakçı ise yetkili makamlarla görüştüğünü ve Arpaguş’un önünde kendisine ait bir ihraç dosyası bulunmadığını savunuyor.