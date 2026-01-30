Atatürk paylaşımı elden ele dolaşıyor! O personel Diyanet'teki "gizli isyanı" anlattı

Atatürk paylaşımı elden ele dolaşıyor! O personel Diyanet'teki "gizli isyanı" anlattı
Yayınlanma:
2021’de Atatürk’e sahip çıkan paylaşımıyla gündeme gelen Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Bünyamin Okumuş, yıllar sonra sessizliğini bozarak görüşlerinin arkasında durduğunu ve Diyanet içinde destek gördüğünü söyledi. Okumuş, "‘Hocam iyi ki bu paylaşımı yaptın’ dediler. Diyanet’in Atatürk’e karşı olumsuz ifadeler karşısında sessiz kalmasına gizli bir tepki de vardı" dedi.

Cuma hutbeleri, eskiden Diyanet’in en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanıyordu. Bu hutbelerde Atatürk ve silah arkadaşları sıkça anılıyor, şehitlere rahmet okunuyordu. Görev Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Bu değişiklikle birlikte Atatürk’ün isminin hutbelerde anılmaması dikkat çekiyor. Özellikle 10 Kasım gibi anma günlerinde dahi isminin geçmemesi cami cemaatinde rahatsızlık yaratıyor.

Atatürk ile ilgili tartışmalar sık sık meydana gelirken 2021'de Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Bünyamin Okumuş'un bir paylaşımı da düzenli olarak sosyal medyada gündem oluyor.

YILLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Okumuş'un beş sene önce yaptığı o paylaşım her tartışma ortaya çıktığın gerek internet siteleri gerekse de sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Okumuş, o paylaşımı hakkında ilk kez konuştu.

Okumuş, paylaşımının kendisine ait olduğunu doğruladı ve gerekçesini şöyle açıkladı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nı Atatürk kurdu. Birinci vazifemiz ona rahmet okumaktır. Paylaşımımı benim bilgim dışında sosyal medyada paylaşanlar oluyor. Bundan dolayı bir rahatsızlık duymam söz konusu değil.

Ben, Atatürk’ü savunurum. Bize Diyanet İşleri Başkanlığı’nı emanet etmiş ‘Buyurun hizmet yapın’ demiş. Atatürk’e vefa, rahmet okuma borcumuz var.

O günlerde Atatürk’e karşı bir muhalefet vardı. Böyle kötü bir hava oluşturma girişiminde olanlar arasında hocalar da bulunuyordu. Ben, ‘Atatürk’ü anlamayanlar içindedir’ diye tepkimi ortaya koydum"

"HOCAM İYİ Kİ YAPTIN DEDİLER"

Okumuş, paylaşımı nedeniyle Diyanet içinde olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadığını, aksine destek aldığını ifade etti:

“Yok; sağ olsunlar hatta Diyanet’ten bile çoğu arkadaşlar, bir başkan yardımcımız, ikili görüşmelerde ‘Hocam iyi ki bu paylaşımı yaptın’ dedi.
Çünkü Diyanet’in Atatürk’e karşı olumsuz ifadeler karşısında sessiz kalmasına gizli bir tepki de vardı. Bana hiçbir şey olmadı.”

Paylaşımının arkasında duran Okumuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyeti kuran irade bunu bir yasal düzenlemeye bağlamış. Anayasal kurum genel idare içerisinde, ‘Buyurun İslam dinini doğru bir şekilde anlatın’ demiş.

Böyle bir olgu hiçbir ülkede yok. Bütçeden bu kadar ödenek veriyor size. O zaman siz bunu kuran iradeye rahmet okumaktan başka yapacağınız bir şey yok.

Biz o çerçevede çalışmaya gayret ediyoruz.

Ben, 2021’de yazıp paylaştığım görüşümü aynen savunuyorum. Çünkü Atatürk, Diyanet’i bize emanet etti. Bu ‘İslam dinini açık bir şekilde topluma anlatmak sizin görevinizdir’ denildi.”

Diyanet'te para sayma skandalı! 'Rüşvet değil sadaka' demişti: Soruşturma bitmeden emekli oluyorDiyanet'te para sayma skandalı! 'Rüşvet değil sadaka' demişti: Soruşturma bitmeden emekli oluyor

O PAYLAŞIM NEYDİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Bünyamin Okumuş’un 1 Haziran 2021 tarihinde yaptığı bir sosyal medya paylaşımı, Diyanet’teki bu sessizliğe sert bir çıkış niteliğindeydi. Okumuş şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ü anlamaktan aciz gafil ve hainleri kınıyorum. Türk Milletinin bir ferdi olarak, Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ diyen imama tepkimi şöyle dile getiriyorum:

Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgemizdir. Ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Allah muhafaza, bir daha da geri gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e tahammülsüzlük Türkiye’ye tahammülsüzlüktür. Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız?

Gizli FETÖ’cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Vaazları ile milli birliğimizi yaralamaya hiç kimse cüret etmemelidir. Atatürk’e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Atatürk olmasaydı kulağınıza ezan mı okunurdu?

Ey kendini bilmez akılsızlar Atatürk’ümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı, Türklüğün kıvancı, İslam’ın bekçisi olmasaydı doğduğunuz zaman kulağınıza ezan mı okunur yoksa bir kilisede vaftiz mi olurdunuz? Atatürk’ün hatıralarına ve heykellerine saldıran zavallılar, sizin yel değirmenlerine savaş açan Don Kişot’tan ne farkınız vardır?"


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Siyaset
AKP'li belediyeden AKP'li Meclis üyesine dev ihale: Billboard ve afiş için 100 milyon gitti
AKP'li belediyeden AKP'li Meclis üyesine dev ihale: Billboard ve afiş için 100 milyon gitti
CHP Lideri rest çekti AKP seçimden kaçacak mı?
CHP Lideri rest çekti AKP seçimden kaçacak mı?
Hatimoğulları'ndan süreç değerlendirmesi: MHP yaptırım gücünü kullanmalı
Hatimoğulları'ndan süreç değerlendirmesi: MHP yaptırım gücünü kullanmalı