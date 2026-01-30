Diyanet'te para sayma skandalı! 'Rüşvet değil sadaka' demişti: Soruşturma bitmeden emekli oluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, sosyal medyaya düşen para sayma görüntüleriyle gündeme gelen Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek'in emekliye ayrılmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Olay, 26 Temmuz'da sosyal medyada yayılan ve Ahmet Daştanbek'in büyük miktarda dolar banknot saydığı görüntülerle patlak vermişti. Kamuoyunda büyük tartışma yaratan görüntülerle ilgili olarak, sayılan paraların rüşvet olduğu iddiaları da gündeme gelmişti.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPTI

Yaşananların ardından hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılan Daştanbek'in, Sözcü’nün haberine göre bu süreçler devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı'na emeklilik talebinde bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMALAR VE TBMM ÖNERGELERİ SONUÇLANMADI

Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturmaların henüz bir sonuca ulaşmadığı bildirildi. Ayrıca, meseleye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen soru önergelerinin de halen yanıtsız olduğu kaydedildi.

BENZER BİR VAKA DAHA ÖNCE YAŞANMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı ile bağlantılı MÜSDAV yöneticisi ve kurumun "kara kutusu" olarak anılan Haydar Bekiroğlu'nun da bazı ticari ilişkilerle gündeme geldikten sonra 48 yaşında emekliye ayrıldığı benzer bir vaka gündeme gelmişti.