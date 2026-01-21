Diyanet'in belirlediği fitre tutarı kendi yemekhanesine yetmiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı için günlük 240 TL olarak açıklanan fitre bedeli, kurumun kendi yemekhanesindeki maliyetlerle kıyaslandığında tartışma konusu oldu. Yapılan incelemelerde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki yemekhanede iki öğün yemeğin fiyatının 260 TL olduğu ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki yemekhanede sürekli işçiler için bir öğün yemeğin bedeli 130 TL olarak belirlendi. Söz konusu ücretin işçilere yalnızca maliyet üzerinden yansıtıldığı ve personel, enerji, servis gibi yan giderlerin bu hesaba dahil edilmediği bildirildi. Diyanet yemekhanesinde misafirler için belirlenen öğün ücreti ise 200 TL seviyesinde bulunuyor.

ÜÇ ÖĞÜN MALİYETİ FİTRE TUTARINI GEÇİYOR

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Diyanet’in kendi verileri üzerinden yaptığı hesaplamada çarpıcı sonuçlara ulaştı. Bakırlıoğlu, kurumun maliyet hesabı baz alındığında bir kişinin günlük üç öğün yemek bedelinin 390 TL'ye ulaştığını belirterek, açıklanan 240 TL'lik fitrenin kurumun kendi yemekhanesinde bile üç öğün yemeğe yetmediğini vurguladı.

"YURTTAŞ TENCERESİNDE TAŞ MI KAYNATACAK?"

Derin ekonomik krize ve artan gıda fiyatlarına dikkat çeken Bakırlıoğlu, Diyanet'in fitre hesabını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet’in kendi yemekhanesinde bir öğün yemeğin maliyeti 130 TL olarak hesaplanmış. Hem de bu hesaplamaya elektrik, su, doğalgaz, servis elemanı, personel gibi, aşçı gibi etmenler de dahil değil. 2026 yılı fitre tutarı, üç öğün yemeği karşılamıyor. Kendileri lüks otellerde toplantılar yapıp, Ramazan yayınlarını lüks teknelerden yaparken iş yurttaşa gelince üç öğün makarna ile fitre hesabı yapmışlar. Peki günde 240 TL’yi reva gördüğünüz yurttaş tenceresinde taş mı kaynatacak?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

