Diyanet'in belirlediği fitre tutarı kendi yemekhanesine yetmiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki yemekhanede sürekli işçiler için bir öğün yemeğin bedeli 130 TL olarak belirlendi. Söz konusu ücretin işçilere yalnızca maliyet üzerinden yansıtıldığı ve personel, enerji, servis gibi yan giderlerin bu hesaba dahil edilmediği bildirildi. Diyanet yemekhanesinde misafirler için belirlenen öğün ücreti ise 200 TL seviyesinde bulunuyor.

ÜÇ ÖĞÜN MALİYETİ FİTRE TUTARINI GEÇİYOR

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Diyanet’in kendi verileri üzerinden yaptığı hesaplamada çarpıcı sonuçlara ulaştı. Bakırlıoğlu, kurumun maliyet hesabı baz alındığında bir kişinin günlük üç öğün yemek bedelinin 390 TL'ye ulaştığını belirterek, açıklanan 240 TL'lik fitrenin kurumun kendi yemekhanesinde bile üç öğün yemeğe yetmediğini vurguladı.

"YURTTAŞ TENCERESİNDE TAŞ MI KAYNATACAK?"

Derin ekonomik krize ve artan gıda fiyatlarına dikkat çeken Bakırlıoğlu, Diyanet'in fitre hesabını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: