İfadeye çağrılan CHP'li belediye başkanı serbest: Savcı tutuklama istemişti

Yayınlanma:
Giresun'da yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Giresun’da yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’nın daveti üzerine dün akşam adliyeye gelerek ifadesini verdi. Savcılık işlemlerinin ardından Dede, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Dede için yurt dışına çıkış yasağı getiren adli kontrol tedbirine hükmetti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Dede, "4 Nisan 2024 tarihinde burada hep beraber mazbata aldık, bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Dede ayrıca, "Olayla ilgili bir mesaj paylaşacağım. Kimse sahipsiz değildir. Görele sahipsiz değildir. Bunu da kulaklarını açarak herkes duysun" ifadelerini kullandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

