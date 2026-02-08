"IBAN mağdurları" Meclis gündeminde: Kaç kişi hakkında adli işlem yapıldı?

Son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarında banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişiler de şüpheli konuma düşüyor. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, banka hesaplarını iyi niyetle kullandıran vatandaşların "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında yargılanması olayıyla ilgili, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, "Kaç kişi hakkında adli işlem yapıldı?" diye sordu.

Son zamanlarda artan siber dolandırıcılık olaylarında, banka hesaplarını ve IBAN'larını başkalarına veren kişiler hakkında da adli davalar açıldığı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna uyarıda bulunmuştu.

"IBAN MAĞDURLARI" MECLİS GÜNDEMİNDE

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Özdağ, soru önergesinde, son yıllarda binlerce vatandaşın banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmaları nedeniyle ciddi hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

İş bulma vaadi, ticari ortaklık ya da güvene dayalı kişisel ilişkiler gerekçesiyle hesaplarını başkalarına kullandıran vatandaşların, çoğu zaman herhangi bir suç kastı olmadan ve ekonomik çaresizlik içinde hareket ettiğini vurgulayan Özdağ, buna rağmen bu kişilerin, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan hesaplar nedeniyle "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturma ve kovuşturmalara maruz kaldığını belirtti.

"ASIL FAİLLERLE FİİLEN MAĞDUR OLAN HESAP SAHİPLERİNİN AYIRT EDİLMESİ ZORLAŞIYOR"

Özdağ, dijital dolandırıcılık suçlarının artmasıyla birlikte banka hesaplarının "taşıyıcı" olarak kullanılmasının yaygınlaştığını, bu durumun ise asıl faillerle fiilen mağdur olan hesap sahiplerinin ayırt edilmesini zorlaştırdığını ifade etti. Soruşturma süreçlerinde kusur, kast ve organizasyon ilişkisinin yeterince ayrıştırılmamasının, mağdur vatandaşların cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına yol açtığını kaydetti.

Özdağ, hem adalet duygusunun zedelenmemesi hem de iyi niyetli vatandaşların ikinci kez mağdur edilmemesi adına konunun tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Özdağ, Bakan Tunç'un yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

"Kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak bilinen ve banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle TCK'nın 158'inci maddesi kapsamında haklarında adli işlem yapılan kişi sayısı kaçtır?

Bu kişilerden kaçı hakkında soruşturma, kaçı hakkında kovuşturma, kaçı hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir?

Hakkında adli işlem yapılan söz konusu kişilerin yaş, eğitim durumu, gelir seviyesi ve işsizlik oranlarına ilişkin Bakanlığınızda tutulan istatistikî bir veri bulunmakta mıdır?

IBAN mağduru olduğu iddia edilen kişiler ile örgütlü dolandırıcılık failleri arasında ayrım yapılabilmesi amacıyla savcılıklarca uygulanan özel bir değerlendirme kriteri veya rehber bulunmakta mıdır?" (ANKA)

