Hüseyin Gün cezaevinden 'kaybedildi' iddiası: Üç gündür kayıp olan Gün'ün nerede olduğunu Başsavcılık açıkladı

Aralarında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan'ın da olduğu "casusluk" iddiasıyla başlatılan soruşturmada bugün flaş bir iddia ortaya atıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün’ün 3 gün önce cezaevinden alındığı, bir daha kendisinden haber alınamadığını öne sürdü.

Hüseyin Gün’ün manevi annem dediği Seher Alaçam’ın ölümünde ‘cinayet’ şüphesi çıktı!

"HÜSEYİN GÜN'Ü ÜÇ GÜN BOYUNCA HÜCRESİNDEN ALIP NE YAPTINIZ?"

Emir, TBMM'de yaptığı konuşmada, "Hüseyin Gün'ün bunca iddiaları son derece altı boş, saçma, trajikomik iddialar olduğu ortaya çıkınca üç gün boyunca cezaevindeki hücresinden alındığını ve kaybedildiğini duyuyoruz. Yetkililere, Adalet Bakanı'na sesleniyoruz. Savcılık, bir şekilde gidip, hukuka aykırı bir biçimde, avukatı olmaksızın, bir soruşturma dışında, resmi bir soruşturma dışında, tutanak altında olmaksızın bir sanığı hücresinden alıp üç gün kaybedemez. Bunu yapıyorsa operasyonel savcılık yapıyordur. Bir operasyonun parçasıdır ve olmayan iddialarla karşımıza çıkaracaklardır. Bunu duyuyoruz, bunu biliyoruz, ayağınızı denk alın. Hüseyin Gün'ü üç gün boyunca hücresinden alıp ne yaptınız? Nereye götürdünüz? Hangi ifadeleri vermeye zorladınız?" dedi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuryiet Başsavcılığı, Murat Emir’in Hüseyin Gün'e ilişkin iddialarına yanıt verdi.

Gün'ün cezaevinden alındığını doğrulayan Başsavcılık, “kaybedilmesi” veya “yasadışı şekilde tutulması” iddialarının gerçeği yansıtmadığını, tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü duyurdu.

Açıklamayaa göre Gün, tutuklu olduğu cezaevinden savcılığın talebi üzerine 24 Ekim’den itibaren 4 gün süre ile cezaevinden alınarak emniyette tutuldu.

Gün'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu'na geri gönderildiği belirtildi.

Cevdet Yılmaz Hüseyin Gün'ün AKP'liler ile fotoğraflarını gördü yanıt vermedi! Ağbaba sordu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Milletvekili olan Murat Emir'in bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu konuşmasında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturmayla ilgili olarak halen casusluk suçundan tutuklu bulunan Şüpheli Hüseyin Gün'ün “tutuklu bulunduğu ceza İnfaz kurumundan alındığını ve üç gün boyunca geri dönmediğini, nerede tutulduğunun bilinmediğini, kaybedildiğini, şahsın resmi bir soruşturma ve avukatı olmaksızın bu işlemlerin yapıldığı" şeklinde dezenformasyon içeren beyanda bulunması üzerine konu hakkında açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Buna göre;

Yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen şüphelinin casusluk suçundan önceden tutuklanmasından sonra kendisine ait verilerin incelenmesinden sonra söz konusu suç örgütü faaliyeti kapsamında eylemlerde bulunduğunu anlaşılması üzerine suç örgütü yöneticisi olma ve casusluk suçlarından gözaltına alınmasına karar verilmiştir.

5275 sayılı Kanun'un 92/2'nci maddesi " Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkimi kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler. Bu süreler, hükümlü veya tutuklu dinlendikten sonra işin niteliğine göre, her defasında dört günü ve hiçbir surette onbeş günü geçmemek üzere hâkim tarafından tayin olunur ve hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır. Ceza infaz kurumundan ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu ile tespit edilir. Yer gösterme sırasında yapılan işlemlere ilişkin belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında muhafaza edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir" şeklinde düzenlenmiştir.

Bu düzenleme uyarınca şüphelinin SEGBIS aracılığıyla tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumuna bağlanılarak rızası alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine verilen İstanbul 12.Sulh Ceza Hakimliği'nin 23/10/2025 tarihli şüphelinin 24/10/2025 tarihinden itibaren birinci kez 4 gün (dörtgün) süre ile ceza infaz kurumundan alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğün'de tutulmasına izin verilmesine dair karar uyarınca şüphelinin ceza İnfaz kurumundan çıkış işlemleri yapılarak Emniyet Müdürlüğü'ne teslimini sağlanmıştır.

Gözaltında bulunan şüpheli soruşturma kapsamında elde olunan ek delillere göre üzerine atılı suç örgütü yöneticisi olma ve casusluk suçlarından emniyet ve tarafımızdan alınan ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle adı geçen örgütün casusluk faaliyetleri hakkında bilgiler vermiş, işlemlerinin tamamlanması akabinde ise tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu'na geri gönderilmiştir."