Hüseyin Gün’ün manevi annem dediği Seher Alaçam’ın ölümünde ‘cinayet’ şüphesi çıktı!

Verdiği itirafçı ifadesi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iletişim danışmanı Necati Özkan, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İBB personeli Melih Gecek’in tutuklanmasına yol açan Hüseyin Gün ile ilgili önemli bilgilere Halktv.com.tr ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Temmuz 2022 günü havuzda yüzdüğü esnada kalp krizi geçirerek vefat ettiği ifade edilen Seher Alaçam’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

HİZMETLİ VE ŞOFÖRLERE O GÜN İÇİN 'İZİN' VERDİ!

Edinilen bilgilere göre, Seher Alaçam’ın sahibi olduğu Sarıyer’deki lüks villada, olay günü Hüseyin Gün ve Alaçam dışında hiç kimse yoktu. Hüseyin Gün’ün, 4 hizmetli ile 2 şoföre, o gün işe gelmemelerini söylediği öğrenildi.

Seher Alaçam 3 yıl önce yaşamını yitirdi.

EL VE AYAK BİLEKLERİNDE MORARMA VARDI

Konuyu bilen en az 3 ayrı kaynaktan edinilen bilgilere göre, Seher Alaçam’ın el ve ayak bileklerinde morarmanın olduğu görüldü. Olaydan sonra, Alaçam’ın olduğu havuzun başında bulunan Gün’ün, ilk olarak 112’yi aramak yerine bir Z. isimli hizmetliği aradığı kaydedildi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Alaçam’ın kaburgalarında da kırıklar olduğu öğrenildi.

Hüseyin Gün ile ilgili ihbarı Ümit Deniz Alaçam yaptı.

SİTE GÜVENLİĞİNİ YARIM SAAT BEKLETTİ

Hizmetlinin, site güvenliğini araması üzerine güvenlik görevlileri olay yerine gitmek istedi. Ancak, edinilen bilgilere göre Gün, bu kişileri, Alaçam’ın bikinili olmasını gerekçe göstererek en az 30 dakika kadar olay yerine geçmelerine engel oldu.

‘SEHER ALAÇAM’IN HAVUZA GİRMESİ İMKÂNSIZ’

Seher Alaçam’ın, bir süre önce geçirdiği estetik ameliyat operasyonu sonrası klorlu suya giremediğine işaret eden bir kaynak, Alaçam’ın daha önce herhangi bir kalp krizi sorunu da yaşamadığına işaret etti. Kaynak, “Klorlu suya girmesi söz konusu olamayacak birinin havuza girmesi de olanaksız” dedi.

Hüseyin Gün, Seher Alaçam'ın Sarıyer'deki villasının havuzunda yüzdüğü esnada kalp krizi geçirdiğini söyledi.

‘SEHER ALAÇAM, HÜSEYİN GÜN’DEN ÇOK KORKUYORDU’

Hüseyin Gün’ün, 2004’te Seher Alaçam ile tanıştığı ve o tarihten sonra Alaçam’ın villasında yaşamaya başladığına işaret eden bir diğer kaynak ise “Seher Alaçam, Hüseyin Gün’den çok korkuyordu. Gün, Alaçam’a kızın bağırdığında, kadın kendisini uzun bir süre bir odaya kilitleyip bu kişinin sinirinin geçmesini bekliyordu. Bu kişi, hizmetliler ile şoförlere de çok sert davranıyordu” dedi.

GÜN, ALAÇAM’IN 10 MİLYON EURO’SUNU ALMAKLA SUÇLANIYOR

Seher Alaçam’ın ölümü ile ilgili ortaya çıkan ‘cinayet’ şüphesinin yanı sıra Hüseyin Gün’ün, 1993'te kurulan Sun Ajans Reklam şirketinin kurucusu Alaçam’ın en az 10 milyon Euro’sunu da aldığı ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre, Seher Alaçam’ın öz oğlu Ümit Deniz Alaçam, bu konuda uzun süre uğraş vermesine karşın sonuç alamadığı kaydedildi. Ümit Deniz Alaçam’ın, Ocak 2024’ye Gün’ü, annesi ile birlikte yaşadığı villadan da kovduğu öğrenildi.