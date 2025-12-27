"Hapishaneler boşalırken Silivri’ye balık istifi" Bayrampaşa'ya yeni dalga operasyona CHP'den ilk tepki!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü mali suçlar soruşturması kapsamında bu sabah Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yeni bir operasyon dalgası düzenlendi. Operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak’ın da aralarında olduğu dört kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan diğer isimler arasında CHP Bayrampaşa İlçe yöneticisi Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse de yer aldı.

Gözaltıların ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından yaptığı paylaşımda AKP iktidarının son çıkardığı af ile hükümlülerin tek tek tahliye edilmesine karşın CHP'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan isimlerin durumuna dikkat çekti.

Günaydın şunları ifade etti:

"HAPİSHANELER BOŞALIRKEN SİLİVRİ'YE BALIK İSTİFİ"

"Dün Ekrem Başkan’ın Boğaziçi mezunu danışmanı Tonguç Çoban ve 15 kişi tutuklanmıştı. Bu sabah da İBB Genel Sekreter Yardımcısı, İtfaiye Daire Başkanı, emekli albay Remzi Albayrak dört kişiyle birlikte gözaltına alındı. Kuşkusuz hiçkimse yargı denetiminden muaf değildir, olamaz. Tek koşul yargının kişilere göre değil, olaylara göre çalışması ve adaletten sapmamasıdır.

Türkiye’de hapishaneler boşalırken Silivri’de balık istifi yapılıyor. Memlekette 1.400 belediye varken, yatıp kalkıp İstanbul Büyükşehir ve ilçeleri ile uğraşılıyorsa, bu bağımsız değil araçsallaştırılmış yargıdır. 2024 seçimlerinde İstanbul halkı Büyükşehir’i 1 milyon farkla, 39 ilçenin 26’sı olmak üzere her 3 ilçe belediyesinden 2’sini CHP’ye vermiştir. Seçimle kazanamadığınızı operasyonlarla alamazsınız. Bağımsız ve tarafsız yargı, ülkenin garantisidir. Emniyet koridorlarından, mahkeme salonlarından siyaseti dizayn etmenize izin vermeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..alonlarından siyaseti dizayn etmenize izin vermeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

"SKANDALLARA CEVAP VEREMEYENLER ŞAFAK BASKINLARINA SARILDI"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şunları ifade etti: