Hakan Bahçetepe'den 'hukuksuz tutuklama' isyanı

Haziran ayından bu yana tutuklu bulunan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, soruşturma kaspamında verilen ifadeler ile hakkındaki suçlamaların düştüğünü ifade etti.

"İftiraya uğrayan şüphelilerin reddettiği suçlama sebebiyle tarafıma atılan iftira ortaya çıkmış olup soruşturma dosyasında aşamalarda serbest bırakılan şahıslar da göz önüne alındığında tarafıma yöneltilen suçlama konusu da düşmüştür" diyen Bahçetepe, "Hal böyle iken gelinen aşama itibariyle tarafımın ne ile suçlandığı ve hangi suçlamaya dayalı tutukluluk halimin devam ettirildiği belli değildir" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

"NE İLE SUÇLANDIĞIM BELLİ DEĞİL"

3 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Hakan Bahçetepe, tutukluluğuna isyan etti. Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı, "ne ile suçlandığım belli değil" diyerek paylaşımında şunlara yer verdi: