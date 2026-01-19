Güler Sabancı'dan Saray'a sürpriz ziyaret

Güler Sabancı'dan Saray'a sürpriz ziyaret
Yayınlanma:
Güler Sabancı ve Sabancı Holding’in yeni başkanı Hayri Çulhacı'nın geçen hafta Saray’da Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ı ziyaret ettiği öğrenildi.

Güler Sabancı ile Sabancı Holding’in yeni yönetim kurulu başkanı Hayri Çulhacı, geçen hafta Saray'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Bu, Çulhacı’nın göreve gelişinden yaklaşık 10 ay sonra yapılan ilk ziyaret oldu.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre; Sabancı Holding kaynakları, görüşmeyi doğrularken, bunun uzun süredir planlanan bir “nezaket ziyareti” olduğunu belirtti.

Güler Sabancı’nın, görevini devretmiş olmasına rağmen ziyarette yer alması ve Çulhacı’yı Erdoğan ile tanıştırması dikkat çekti.

Erdoğan Rahmi Koç'u kabul ettiErdoğan Rahmi Koç'u kabul etti

Ayrıca Sabancıların bu ziyaretine ilişkin resmi hesaplardan fotoğraf paylaşılmadı.

RAHMİ KOÇ ZİYARET ETMİŞ FOTOĞRAF YAYIMLANMIŞTI

Ziyaretin zamanlaması, Koç Ailesi'nin Erdoğan ile yaptığı görüşmenin hemen ardından gerçekleşmesiyle ayrıca önem kazandı.

511377.webp

Kısa süre önce Rahmi Koç ile Semahat Arsel de Saray'da 'de bir araya gelmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

