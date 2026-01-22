Genel Kurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi

NATO Askeri Komite Genel Kurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Belçika'da bulunan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi.

GENEL KURMAY BAŞKANI ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığındaki NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı Belçika'da devam ediyor.

Türkiye'yi temsilen toplantılara katılan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ikinci günde ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile bir araya geldi.

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu - ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine

Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı: Türkiye'yi temsilen imzayı Hakan Fidan attı

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında; ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı."