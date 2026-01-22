Genel Kurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi
NATO Askeri Komite Genel Kurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Belçika'da bulunan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi.
NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığındaki NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı Belçika'da devam ediyor.
Türkiye'yi temsilen toplantılara katılan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ikinci günde ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile bir araya geldi.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
