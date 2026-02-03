'Geçinemeyen' AKP'li vekil Özcan için yardım kampanyası başlatıldı

Zafer Partisi Sinop İl Başkanı Halit Yalçın, 500 bin lira gelir ile geçinemediğini söyleyen AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

"Sayın vekilimiz için hep birlikte el ele verelim" diyen Yalçın, "onu 500 bin liralık açlık, sefalet ve yoksulluk sınırından kurtaralım" şeklinde konuştu.

AKP'Lİ VEKİL İÇİN YARDIM KAMPANYASI

Özcan'ın, "İsteyen gelsin benim yerime vekillik yapsın ve bu parayla geçinmeye çalışsın" ifadelerini hatırlatan Zafer Partisi Sinop İl Başkanı şunları söyledi:

"Bizim vekilimizin yerinde gözümüz yok. Bu davetine iştirak edemedik ama Türkiye'nin en fakir ama en mutlu şehri olarak üstümüze düşeni yapacağız. Sayın vekilimizi aç, sefil, yoksul halde bırakacak halimiz yok. Bu nedenle AK Parti Milletvekili Mestan Özcan için bir yardım kampanyası başlatıyoruz."

Saray'dan 500 bin lirayla geçinemeyen AKP'li vekile: Şamarı yedi!

"ONU YOKSULLUK SINIRINDAN KURTARALIM"

"Sonuçta vekilimiz Maldivler’de tatil mi yapmasın, İsviçre’de kayak mı yapmasın, eşine kızına 50 bin dolarlık çanta mı almasın? Tabii ki bunların hepsini hak ediyor. O nedenle bizler Sinoplular olarak yardım kampanyası başlatıyoruz" ifadesini kullanan Halit Yalçın yaptığı görüntülü açıklamada şunları kullandı: