Feti Yıldız ve Öcalan arasındaki fotoğraf diyaloğu ortaya çıktı

İmralı Adası’nda yapılan görüşmede, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, çözüm süreci kapsamında terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile yaşadığı fotoğraf diyaloğu ortaya çıktı. Adaya, Yıldız’la birlikte AKP’li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit de gitmişti.

Görüşmede Öcalan’ın, konuşmanın fotoğraflanmasını istediği iddia edilmişti. İktidara yakın Türkiye Gazetesi’nin haberine göre bu talep doğrulandı. Ancak Feti Yıldız, bu isteği reddetti.

Yıldız’ın Öcalan’ın talebine yanıtı şu şekilde oldu: “Fotoğraf olmaz, görüşme bitmiştir.”

Bu yanıtın ardından görüşme, kamuoyuna yansıyan sembolik bir fotoğraf karesi olmadan sona erdi.

ÖCALAN'A UMUT HAKKI GELECEK Mİ?

İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu, nihai rapor için dün (4 Şubat) beşinci kez toplandı. Toplantı sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir açıklama yaptı.

Yıldız, gazetecilerin “umut hakkı” sorusuna prensipte uzlaşı sağlandığını belirterek raporda AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum tavsiyesi yer alacağını söyledi. Bu çerçevede müebbet hapis cezalarının gözden geçirilmesine işaret edileceğini, ancak “umut hakkı” ifadesinin metinde doğrudan geçmeyebileceğini aktardı.

Emir ise komisyon çalışmalarında birçok başlıkta yakınlaşma olduğunu, ancak tüm rapor için henüz tam mutabakat sağlanmadığını ifade etti.

Emir, tek bir maddede uzlaşmanın raporun tamamında anlaşma anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Yıldız, mevcut İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda şartlı tahliyeyi sınırlayan hükümler bulunduğunu, bu nedenle uygulama için yasal değişiklik gerektiğini dile getirdi.

Yeni bir “umut hakkı” yasası çıkarılması yerine, tahliyeyi engelleyen maddelerin değiştirilmesinin planlandığı; böylece AİHM kararlarının uygulanabilir hâle geleceği belirtildi. Komisyonun raporunda temel hedefin hukuki uyum ve geniş uzlaşı olduğu vurgulandı.