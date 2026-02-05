Felaketin yıl dönümünde Can Atalay'dan 6 Şubat mesajı

Felaketin yıl dönümünde Can Atalay'dan 6 Şubat mesajı
Yayınlanma:
Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, 6 Şubat deprem felaketinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Üçüncü yılında acımız ne kadar derinse hakikat arayışımız da o kadar keskindir" diyen Atalay, "Biz buradayız. Hatay’ımızı birlikte yeniden ayağa kaldıracağız" ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen Gezi davası kapsamında cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Can Atalay’dan 6 Şubat depremleri raporu: Geçici konteynerler kalıcı oldu 3 yıldır sorunlar çözülmediCan Atalay’dan 6 Şubat depremleri raporu: Geçici konteynerler kalıcı oldu 3 yıldır sorunlar çözülmedi

CAN ATALAY'DAN 6 ŞUBAT MESAJI

Dört yıldır bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden yaptığı paylaşımda Atalay, "Üçüncü yılında acımız ne kadar derinse hakikat arayışımız da o kadar keskindir" ifadesine yer verdi.

imprisoned-mp-can-atalay-speaks-to-medyascope-1.webp
Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay

Depreme ilişkin hazırladığı raporu hatırlatan Atalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlar yer aldı:

"Depremin üzerinden üç yıl geçti. Üçüncü yılında yurttaşlarımızın boğuştuğu sorunların geçiştirilmesine ve yanıltmalara karşın kapsamlı bir rapor yayımlayarak duruma ayna tutmaya çalıştım. Hatay’da bugün hüzün, inat, kırgınlık, direnç var. Yasımız derin. Öfkemiz diri. Kaybettiklerimizi sevgiyle anıyoruz. İsimlerini unutmayacağız.

Anıları her zaman bizlerle birlikte. Hatay için zaman, soğuk deprem sabahı durarak saatlerde asılı kaldı. Yalnızca sevdiklerimizi, evlerimizi, çocukluğumuzun geçtiği o dar sokakları kaybetmedik; "kimse yok mu?" nidasının boşlukta asılı kaldığı her saniye, güvenimizi ve geleceğimizi de o enkazların arasına gömdük. Kalplerimizdeki yasımız taze.

Yasımız ve acılarımız kadar gerçek bir duygumuz daha var: Öfkemiz. Önlenebilir olanın önlenmemiş olmasına, dikkate alınmayan uyarılara, yetiştirilmeyen yardımlara karşı biriken bir öfke. Öfkemiz, yasımızın kardeşidir. Bizler, o enkazların başında tırnaklarıyla beton kazıyan babaların, evladının sesini duyup da gücü yetmeyen anaların tanıklarıyız. Yaşadıklarımız ve tanıklığımız bize, yasımızla birlikte hesap sormayı da bir onur borcu olarak bıraktı.

Hatay; bir direnişin, bir hafızanın ve adaleti beklemenin de adıdır. Yasımız, sitem dolu bir suskunluk değil; giden her canın hesabını sorma kararlılığıdır. Sorumluların yüzlerine her baktığımızda, o geceki çaresizliği hatırlayacağız. Çekilen her acının, geciken her yardımın ve kaybedilen her hayalin hesabını sormak, toprağın altında yatan sevdiklerimize olan borcumuzdur. Hatay, küllerinden doğmaya çalışan bir şehirden fazlasıdır; Hatay, adaletin peşinde koşan binlerin tek vücut olmuş halidir. Acımızı inkâr etmeden, öfkemizi bastırmadan, umudu da bırakmadan… Üçüncü yılında acımız ne kadar derinse, hakikat arayışımız da o kadar keskindir. Biz Buradayız. Hatay’ımızı birlikte yeniden ayağa kaldıracağız."

yeni-proje-65.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Siyaset
Sağlık Bakanı duyurdu: Hatay'a Şehir Hastanesi yapılacak
Sağlık Bakanı duyurdu: Hatay'a Şehir Hastanesi yapılacak
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!