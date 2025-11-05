Eski TBMM Başkanı Çiçek: Tarihle kavga etmeyi bir tarafa bırakalım olan olmuştur

Yayınlanma:
Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Gelin tarihle kavga etmeyi bir tarafa bırakalım. Olan olmuştur, yapılan yapılmıştır. Bunlardan gerekli dersi çıkararak, bugünümüzü ve geleceğimizi doğru tespit etmeye, doğru planlamaya gayret edelim." dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "Farklı Coğrafyalarda Basılmış Kur'an-ı Kerimler" sergisinin açılışını yapan Çiçek, daha sonra üniversite tarafından Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yozgatlı Bir Münevver: Dr. Ali Şakir Ergin'e Vefa" programına katıldı.

Erdoğan'a en yakın isimlerden Cemil Çiçek'ten kendi mahallesine Atatürk uyarısıErdoğan'a en yakın isimlerden Cemil Çiçek'ten kendi mahallesine Atatürk uyarısı

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, birçok önemli insanın yaşarken değerinin bilinmediğine dikkati çekti.

"GELİN TARİHLE KAVGA ETMEYİ BİR TARAFA BIRAKALIM. OLAN OLMUŞTUR, YAPILAN YAPILMIŞTIR"

Toplantının maksadının vefa duygusuna vurgu yapmak olduğunu dile getiren Çiçek, "Gelin tarihle kavga etmeyi bir tarafa bırakalım. Olan olmuştur, yapılan yapılmıştır. Bunlardan gerekli dersi çıkararak, bugünümüzü ve geleceğimizi doğru tespit etmeye, doğru planlamaya gayret edelim. Şakir ağabeyi (Dr. Ali Şakir Ergin) yaşarken değerlendirmek başlı başına önem arz ediyor. İş buraya kadar geldiyse bir mesafe kat ettik demektir çünkü bizim medeniyetimiz, vefa medeniyeti." diye konuştu.

Çiçek, Ergin ailesini Yozgat'a ruh veren tasavvuf düşüncesinin temsilcilerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da üniversite olarak birçok değerin anılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu programlar serisinin bir devamı olarak, Yozgat'ın yaşayan değerlerinden akademisyen, yazar, devlet ve vakıf insanı Ali Şakir Ergin'i hem bir vefa programıyla anmak hem de kendisini tanıyanların hatıralarını derlediğimiz bir kitapla kayıt altına almak istedik. Bu çalışma, belki de geç kalmış bir vefa borcunun ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin de programın düzenlenmesinde ve yaşam hikayesini anlatan kitabın yazılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Siyaset
Aile Bakanlığı Suudi Arabistan ile iş birliği mutabakat zaptı imzaladı
Aile Bakanlığı Suudi Arabistan ile iş birliği mutabakat zaptı imzaladı
CHP'den Ümraniye çıkarması: Yurttaşlar meydana akın etti
CHP'den Ümraniye çıkarması: Yurttaşlar meydana akın etti