Erdoğan'ın danışmanının hedefinde bu kez rapçiler var

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral rap sanatçılarının, toplumun ahlaki yapısını hedef aldığını öne sürerek, "Kimse, para ve alkış uğruna toplumun manevi temellerini dinamitleme hakkına sahip değildir" dedi.

OKTAY SARAL'IN HEDEFİNDE RAPÇİLER VAR

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından rap sanatçılarına sert ifadelerle yüklendi.

"Son dönemde özellikle rapçi adı altındaki birtakım kimselerin ortaya koyduğu içerikler, sanat kisvesi altında toplumun ahlaki yapısını zedeleyen, gençliğin zihin dünyasını kirleten bir noktaya ulaşmıştır" diyen Saral, "Toplumun ahlaki yapısını hedef alan, gençliğin zihin dünyasını kirleten ve sözde sanat maskesi altında yozluğu pazarlayan bu anlayış, milletimizin değerleriyle açıkça çatışmaktadır" ifadesini kullandı.

X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oktay Saral şunlara yer verdi:

"Popülerlik uğruna her türlü seviyesizliği meşrulaştırmaya çalışanlar bilmelidir ki; bu topraklar, köksüzlük ve değersizlik üzerinden prim yapanların değil, kültürüne, inancına ve ahlakına sahip çıkanların yurdudur. Sanat adı altında sergilenen bu çürümüş zihniyet, gençlerimizi zehirleyen bir propaganda aracına dönüşmüştür. Şöhret sarhoşluğu ile toplumsal sorumluluğunu unutup her türlü sapkınlığı normalleştirmeye çalışanlara karşı durmak, bu milletin vicdan borcudur. Kimse, para ve alkış uğruna toplumun manevi temellerini dinamitleme hakkına sahip değildir."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın X paylaşımı (3 Şubat 2026)

DAHA ÖNCE DE MANİFEST'İ HEDEF ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, daha önce sosyal medya hesabından 6 genç kadından oluşan dans ve müzik grubu Manifest üyelerinin sansürlenmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Manifest grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar,bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın 7 Eylül 2025 tarihli X paylaşımı

Saral'ın paylaşımının ardından, Manifest grubu üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.