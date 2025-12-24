Erdoğan'ın CHP'nin süreç raporu sözlerine CHP'den sert tepki

CHP'li Murat Emir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin süreç raporu ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu çerçeve sizi rahatsız ediyor" diyen Emir, "Çünkü o raporda şeffaflık, hukuk, Meclis denetimi, toplumsal mutabakat ve Kürt sorunu var. Siz ne yaptınız? İmralı trafiğini bile millete açıklamaktan kaçındınız, görüşmeleri sakladınız, süreçleri kapalı kapılar ardında yürüttünüz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE RAPOR TEPKİSİ

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin süreç ile ilgili rapora tepki gösterdi. CHP'nin vesayete teslim olduğunu ve baskılara direnemediğini öne süren Erdoğan, "Her fırsatta “şu kadar raporumuz var” diye övünen CHP; iş çözüm üretmeye, risk almaya gelince yine su koyuvermiştir. Ülkenin neredeyse yarım asırdır ayağına bağ olan bir meselenin çözümü için Meclis gerçekten önemli bir sorumluluk üstleniyor" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

MURAT EMİR'DEN ERDOĞAN'A YANIT

Erdoğan'ın sözlerine CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, yanıt verdi. "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu çerçeve sizi rahatsız ediyor" diyen Emir, AKP'nin süreci kapalı kapılar ardından yürttüğünü belirterek "İmralı trafiğini bile millete açıklamaktan kaçındınız, görüşmeleri sakladınız, süreçleri kapalı kapılar ardında yürüttünüz. Sonra da dönüp “muhalefet neden sorumluluk almıyor” diye suçladınız" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir

"BİZ KAPALI PAZARLIKLARIN DEĞİL, AÇIK MECLİS İRADESİNİN TARAFINDAYIZ"

Sosyal medya hesabından verdiği yanıtta Murat Emir şu ifadeleri kullandı:

"Okumadığınızı bu kadar alenen belli ettiğiniz raporumuz üzerinde “somut teklif yok” açıklamanızın tek bir gerçeğe işaret ediyor: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu çerçeve sizi rahatsız ediyor. Çünkü o raporda şeffaflık, hukuk, Meclis denetimi, toplumsal mutabakat ve Kürt sorunu var. Siz ne yaptınız? İmralı trafiğini bile millete açıklamaktan kaçındınız, görüşmeleri sakladınız, süreçleri kapalı kapılar ardında yürüttünüz. Sonra da dönüp “muhalefet neden sorumluluk almıyor” diye suçladınız.

"Biz vesayete teslim olmadık. Biz kapalı pazarlıkların değil, açık Meclis iradesinin tarafındayız. Terör meselesi sloganla, hamasetle, suçlayarak çözülmez. Türkiye’nin ihtiyacı olan raporumuzda da vurguladığımız gibi güçlü demokrasi, güçlü hukuk ve samimi bir çözüm iradesidir. Biz bu iradeyi kapalı kapılar ardında değil, milletin gözü önünde savunmaya devam edeceğiz."

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in X paylaşımı (24 Aralık 2025)

