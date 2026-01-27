Erdoğan'dan Suriye çağrısı! "Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, Suriye’de yeniden inşa sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “İnşallah Suriye'nin tamamında bilhassa da eski rejimin varil bombalarıyla enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde büyük bir inşa ve ihya seferberliği başlayacak” dedi.

"ARTIK ÇOK FARKLI RÜZGARLAR ESECEK"

Suriye'de yaşanan dönüşümün etkilerine değinen Erdoğan, “1 milyona yakın Suriyelinin hayatına mal olan zulmün etkileri silindikçe Türkiye'nin destekleriyle Suriye yaralarını sarıp yeniden ayağa kalktıkça bölgemizde artık çok farklı rüzgarlar esecek” ifadelerini kullandı. Bu dönüşümün işaretlerinin şimdiden görüldüğünü vurguladı.

Suriye'de 8 Aralık devriminin ardından önemli gelişmeler yaşandığını belirten Erdoğan, “Suriye'de daha önce hayal dahi edilemeyen adımlar atıldı. Ekonomik yaptırımlar kalktı. Eski rejim döneminde çöken devlet sistemi tekrar toparlandı. Suriye ekonomisi uluslararası sisteme entegre olma sürecini başlattı” dedi. Erdoğan, 600 bininin Türkiye'den olmak üzere milyonlarca Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü söyledi.

"TERÖR DEVRİ KAPANDI"

Suriye'de sosyal ve siyasal alandaki gelişmelere de dikkat çeken Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Şara'nın yayımladığı son kararname ile Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının garantiye alındığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bölgede terör örgütlerinin elinden alınan petrol sahalarının Suriye hükümetine devriyle kalkınma sürecinin hızlanacağına inandığını belirtti. “Suriye halkının refahı için harcanması gereken kaynaklar artık yer altında tünel yapmaya değil, yer üstünde okul, hastane, fırın, fabrika, yol yapmaya harcanacak” dedi.

DEM'den AKP'ye: Lanetleme hakkımız saklıdır

Suriye toplumunun yıllardır çatışmaların yükünü taşıdığını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Suriye halkı barış istiyor. Huzur istiyor. Arabıyla, Türkmeniyle, Kürdüyle, Nusairi'siyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor. Yıllardır çatışmaların bütün yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar artık silah ve bomba sesi duymak istemiyor.”

"DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ"

Silahlı yapılara karşı net konuşan Erdoğan, “Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz. Paralel ordu olmaz” dedi. Çözüm için anlaşmaların ruhuna uygun hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Biz bu konuda aklı selimin hırsa ve ihtirasa galip gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

"KÜRT KARDEŞLERİMDEN RİCA EDİYORUM"

Konuşmasında özellikle Kürtlere seslenen Erdoğan, “Bilhassa Kürt kardeşlerim" diyerek şunları ifadeleri kullandı:

"Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum. Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin, istismarcılara prim vermeyin. Fitneyi, fesadı, ayrışmayı, nefreti körüklemeye çalışanlara lütfen itibar etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti 86 milyon vatandaşıyla özellikle önünü ve yönünü kendisine dönmüş 10 milyonların da en güvenli sığınağıdır. Yuvasıdır, güvencesidir. Bu devlet adını duyunca gözleri umutla parıldayan herkesin devletidir. Türkiye sadece sınırlarının ötesinde değil dünyanın hiçbir yerinde dost ve kardeşlerinin sıkıntı çekmesine kayıtsız kalmaz. Seyirci kalmaz. Biz tarihimiz boyunca ihtiyaç sahiplerini hiçbir ayrım yapmadan bağrına basan bir millet olduk."

SURİYE'NİN KUZEYİNE AFAD VE KIZILAY'DAN YARDIM

Erdoğan, sınır ötesinden gelen insani yardım taleplerinin Suriye yönetimiyle işbirliği içinde karşılandığını vurguladı. “AFAD'ımızın, Kızılay'ımızın yanı sıra insani yardım kuruluşlarımız da Suriye'nin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor, yardım ulaştırıyor” dedi.

Konuşmasının son bölümünde daha önceki anlaşmalara da atıfta bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yani kimsenin zarar görmemesi, kimsenin mağdur olmaması, daha fazla kan akmadan meselenin çözülmesi için son derece sağ duyulu bir yol izleniyor. Türkiye olarak bunu son derece kıymetli buluyoruz. Burada şunu önemle hatırlatmakta fayda görüyorum. İki yanlış bir doğru etmeyeceği gibi üç yanlış da bir doğru etmez. Biliyorsunuz Suriye'de 10 Mart mutabakatına uyulmayarak büyük bir hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz bırakılarak bir diğer yanlışa imza atıldı. 18 Ocak'ta tesis edilen ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının hayata geçirilmesini bu bakımdan çok ama çok önemsiyoruz. Aklın yolu vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol da bellidir. Aynı hataları, aynı yanlışları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ve temenni ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle ödül alan veya almayan, burada olan veya olmayan tüm müteahhitlerimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Müteahhitler Birliği'ne, yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu güzel buluşma için tekrar teşekkür ediyorum"





