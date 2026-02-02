Erdoğan Suudi Arabistan ile Mısır'ı ziyaret edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat'ta Suudi Arabistan’ı, 4 Şubat'ta ise Mısır’ı ziyaret edecek. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaşan İletişim Başkanı Duran, Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın davetine icabetle Riyad’da gideceğini belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, 3 Şubat'ta Suudi Arabistan’ı, 4 Şubat'ta ise Mısır’ı ziyaret edeceği duyuruldu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın davetine icabetle Riyad’da gideceğini ifade etti.

"VELİAHT PRENSİN DAVİTİNE İCABET EDECEK"

Duran, Erdoğan'ın Riyad’da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını da belirtti.

Burhanettin Duran'ın paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan’ı, 4 Şubat 2026 tarihinde ise Mısır’ı ziyaret edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın davetine icabetle Riyad’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Riyad’ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi’nin davetine icabetle, Kahire’de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecektir.

Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemimizdeki konuların ele alınması; öte yandan, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu’na da iştirak etmeleri planlanmaktadır."

ekran-goruntusu-2026-02-02-201052.png
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın X paylaşımı (2 Şubat 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

