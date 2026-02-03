Erdoğan Prens Selman ile bir araya geldi
Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gittiğini duyurmuştu.
ERDOĞAN'DAN BASINA KAPALI GÖRÜŞME
Bu kapsamda Erdoğan, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.
Yemame Sarayı'nda yapılan görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştiği belirtildi.
Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti
ÇARŞAMBA GÜNÜ MISIR'DA OLACAK
Öte yandan Duran, Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın ardından 4 Şubat Çarşamba günü Mısır'da olacağını açıklamıştı.
Burhanettin Duran, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler, güvenlik başlıkları ve ekonomik iş birliği konuları ele alınacağını belirtmişti.
Kaynak:AA