Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a resmi ziyarette bulunacağını açıklamış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat 2026 tarihinde ise Mısır'ı ziyaret edeceklerdir." bilgisini paylaşmıştı.

ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Suudi Arabistan’a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Duran'ın paylaşımına göre, Erdoğan ziyaret kapsamında bir dizi diplomatik temas gerçekleştirecek. Program çerçevesinde baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak Erdoğan, ortak basın toplantısında temaslara ilişkin mesajlar verecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler, güvenlik başlıkları ve ekonomik iş birliği konuları ele alınacak. Özellikle savunma, ticaret ve enerji alanlarında atılabilecek adımlar masada olacak, güncel uluslararası krizlere ilişkin değerlendirmeler de gündeme gelecek.

Ziyaret kapsamında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.