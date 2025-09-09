Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısıyla ilgili Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"SALDIRIYA KARŞI ATILACAK ORTAK ADIMLAR"

İletişim Başkanlığı'nın duyurduğu görüşmede Erdoğan'ın, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımların ele alındığı aktarıldı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti. Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında olacağını belirtti. İki lider Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı” denildi.

Erdoğan, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum. Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Siyaset
CHP'li Bakan'dan AKP'li İnan'a "Utanmaz" çıkışı
CHP'li Bakan'dan AKP'li İnan'a "Utanmaz" çıkışı
Kayyum Gürsel Tekin'e tokat gibi yanıtı Taksim Meydanı verdi! 30 bin kişiden bahsediyordu...
Kayyum Gürsel Tekin'e tokat gibi yanıtı Taksim Meydanı verdi! 30 bin kişiden bahsediyordu...