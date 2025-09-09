Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"SALDIRIYA KARŞI ATILACAK ORTAK ADIMLAR"

İletişim Başkanlığı'nın duyurduğu görüşmede Erdoğan'ın, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımların ele alındığı aktarıldı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti. Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında olacağını belirtti. İki lider Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı” denildi.

Erdoğan, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum. Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."