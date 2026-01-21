Erdoğan İBB'nin 9 projesini bu sene de onaylamadı! Nuri Arslan ne yapacaklarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım altyapısını bilimsel veriler ve katılımcı bir yaklaşımla yeniden ele almak amacıyla İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya Kampüsü’nde kapsamlı bir Ulaşım Çalıştayı gerçekleştirdi.

İstanbul’daki 61 üniversiteden akademisyenlerin, 39 ilçe belediyesinin teknik ekiplerinin, ulaşım alanında çalışan uzmanların ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği çalıştayın teknik açılışı, İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Barış Yıldırım’ın mevcut tabloyu ve devam eden projeleri aktardığı ayrıntılı sunumla yapıldı.

Program kapsamında söz alan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ise konuşmasında, kentin her kesimi için adil, kapsayıcı ve erişilebilir ulaşım hedefinin altını çizdi.

Teknik ve idari sunumların ardından kürsüye çıkan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasına Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selam ve mesajlarını ileterek başladı. Ulaşımı yalnızca altyapı ve mühendislik başlığı altında ele almanın yetersiz olduğunu vurgulayan Aslan, bu alanın doğrudan toplumsal eşitlik ve yaşam kalitesiyle ilişkili olduğunu ifade etti. Aslan ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili merkezi kurumlar nezdinde devam eden imza ve onay süreçlerine ilişkin güncel bilgiler paylaştı.

"KENDİ KAYNAKLARIMIZLA İSTANBUL İÇİN DAHA ÇOK İŞ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasında 15 Ocak tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Kararnamesi’ne de değinen Nuri Aslan, İstanbul’un hak ettiği yatırımların onaylanması konusunda yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Ekonomik zorluklara karşın devletin İstanbul’un yatırımlarına daha fazla destek vermesi gerektiğini belirten Aslan, “Tüm ekonomik zorlamalara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Ocak’ta yatırım kararnamesini onayladı ancak bazı beklentilerimizi ne yazık ki karşılayamadık. Ama ben inanıyorum ki devletimizin başkanı da İstanbul’u seviyor. Bu sefer imzalanmadıysa bir dahaki sefer İstanbul’un yatırımları imzalanacak. İmza gelmese dahi biz kendi kaynaklarımızla İstanbul için daha çok iş yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

"SEN İSTEDİĞİN KADAR PANKART AS"

Medyada ve billboardlarda yürütülen algı çalışmalarına değinen Aslan, İBB’nin raylı sistem atağının bir dünya rekoru olduğunu hatırlattı. Yapılan işlerin gizlenemeyecek kadar büyük olduğunu vurgulayan Aslan, “Sen istediğin kadar billboard’a pankart as, algı yönetmeye çalış... Herkes biliyor ki bu şehirde 10 tane metro inşaatı aynı anda yapılıyor. Üçünü açtık, üçü 2026’da, ikisi 2027’de, kalanları 2028’de açılacak. Eğer yatırım onayı verilirse 2030’a kadar İstanbul’un altını metroyla donatacağımızı; bunun kaynağını kendimizin bulduğunu Ankara da dünya da biliyor. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok” diye konuştu.

"AKARYAKITTAN KAYNAKLANAN YILLIK VERGİ YÜKÜMÜZ 5,5 MİLYAR LİRA"

İstanbul’un ulaşımını ayakta tutmak için ayrılan bütçenin büyüklüğüne dikkat çeken Aslan, sadece ulaşım yatırımları için 2026 yılında 155 milyar liralık bir program hazırladıklarını söyledi. Belediyenin üzerindeki mali yüke de değinen Aslan, “İBB bütçemizin yüzde 16’sını toplu ulaşıma ayırıyoruz. Sadece akaryakıttan kaynaklanan yıllık vergi yükümüz 5,5 milyar lirayı buluyor. Bu rakam ne demek biliyor musunuz? Biz bu parayla her yıl İETT filosunun tamamını baştan aşağı yenileyebilirdik. Bu ağır yüke rağmen hizmeti hiç aksatmadık, İETT tarihindeki yolcu memnuniyet rekorunu kırdık” açıklamasında bulundu.

9 PROJE YATIRIM PROGRAMINA ALINMADI

İBB’nin imza beklediği Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınmayan projeleri arasında İETT 300 Adet Metrobüs Aracı Alımı, Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Raylı Sistem Hattı, Eyüp-Bayrampaşa Tramvay Hattı, Kömürcüoda Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, SECAP Enerji Verimliliği Projesi, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattı, Dolmabahçe-Levazım-Armutlu Tünelleri, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı projelerinin yer aldığı ifade edildi.