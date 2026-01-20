AKP 'dezenformasyon' demişti: İBB karşıtı afiş kaldırıldı

AKP'nin İBB karşıtı afişleri, Çağlayan'da İstanbul Adliyesi'nin yanındaki bilboardtan kaldırıldı. CHP'nin suç duyurusunda bulunduğu afişlerin kaldırıldığı yönündeki haberler, AKP tarafından "dezenformasyon" denilerek yalanlanmıştı.

O AFİŞ KALDIRILDI

Çağlayan'da, İstanbul Adliyesinin önündeki otobüs durağının yanında bulunan bir billboardta yer alan afişin kaldırıldığı görüldü.

Kaldırılan afişte, "Borçlanmak ihanettir dediler, İBB’nin borcunu 350 milyar Türk Lirası’na çıkardılar. Senin hayatından" ifadeleri yer alıyordu.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Billboardların, aracı firma tarafından alınan kararla kaldırıldığı ileri sürülmüştü. AKP İstanbul İl Başkanlığı ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı da kampanyaya ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

AKP İL BAŞKANI "DEZENFORMASYON" DEMİŞTİ

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB karşıtı afişlerin kaldırıldığı yönündeki haberlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“SENİN HAYATINDAN GİDİYOR mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan 'kaldırılıyor' iddiaları tamamen dezenformasyondur. İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır. Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez. İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz. ‘Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz.’”

