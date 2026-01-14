EMEP'ten MESS'e tepki: Metal işçileri sadaka değil hakkını istiyor

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın metal işçilerine yönelik yüzde 18'lik teklifinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Krizin faturasını patronlar değil, yine işçiler ödesin isteniyor" diyen Aslan, "Metal işçisi bunu kabul etmez" şeklinde tepki gösterdi.

MESS'TEN YETERLİ TEKLİF YİNE GELMEDİ

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal işçileri arasında dün gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir kez daha sonuç çıkmadı.

MESS'in yaptığı yüzde 18'lik teklifin kabul edilemez olduğunu vurgulayan DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Metal işçileri her türlü mücadeleye hazırdır ve haklarını alana kadar mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerdir" denildi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan

MESS'in yeni teklifi de çözüm olmadı: Metal işçileri her türlü mücadeleye hazırdır

"METAL İŞÇİLERİ SADAKA DEĞİL, HAKKINI İSTİYOR"

MESS'in son teklifine EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan'dan da tepki geldi.

"MESS’in yeni teklifi kabul edilemez! Metal işçileri sadaka değil, hakkını istiyor" diyen Aslan, sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide şunlara yer verdi:

"MESS metal işçilerine ücret değil sefalet, çalışma koşullarında iyileştirme değil daha ağır sömürü dayatıyor. Enflasyon karşısında eriyen ücretlere rağmen yapılan bu teklif, metal işçisini yoksulluğa mahkûm etme girişimidir. Krizin faturasını patronlar değil, yine işçiler ödesin isteniyor. Metal işçisi bunu kabul etmez. İnsanca yaşam, güvenceli iş ve adil ücret metal işçilerinin en temel hakkıdır."