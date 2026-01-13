MESS'in yeni teklifi de çözüm olmadı: Metal işçileri her türlü mücadeleye hazırdır

Metal işçileri ile Türkiye Metal Sanyicileri Sendikası (MESS) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmlerde bir kez daha sonuç çıkmadı.

MESS'TEN YENİ TEKLİF

MESS ile DİSK'e bağlı Birleşik Metal - İş Sendikası bir kez bir araya geldi. Genel Sekreter Ali Çeltek, TİS uzmanı ve senika avukatının katıldığı göüşmede MESS, ücret zammı olarak birinci 6 aylık dönem için yüzde 10,5 + seyyanen 17,3 TL şeklinde zam teklif etti.

Ayrıca işçi tarafının belirttiğine göre, sosyal haklarla ilgili olarak verdiği yüzde 32,95 oranında (yıllık enflasyon) artış teklifinde bir değişiklik yapılmadı.

11 bin metal işçisi iş bıraktı: MESS'ten bir kez daha yeterli teklif gelmedi

"BU ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ"

Yüzde 18 oranına denk gelen söz konusu teklif Birleşik Metal - İş Sendikası tarafından kabul edilmedi.

Görüşmlere ilişkin sendikadan yapılan açıklamada, "Genel Sekreterimiz Ali Çeltek, MESS tarafından sunulan bu zam teklifinin kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir" denilerek "Metal işçileri her türlü mücadeleye hazırdır ve haklarını alana kadar mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Metal - İş'ten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"MESS, 2025-27 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi için bugün (13 Ocak 2026, Salı günü) Sendikamızı davet ederek son vermiş olduğu teklifini revize etmiş, yeni bir teklif vermiştir. Saat 14.30'da yapılan görüşmeye Genel Sekreterimiz, TİS uzmanımız ve avukatımız katılmıştır.

MESS, bugün yapılan görüşmede; ücret zammı olarak birinci 6 aylık dönem için yüzde 10,5 + seyyanen 17,3 TL şeklinde zam teklif etmiştir. Bu teklif yüzde 18 oranına denk gelmektedir. Diğer 6’şar aylara yönelik enflasyon oranında zam teklif edilmiştir. Ayrıca sosyal haklarla ilgili olarak verdiği yüzde 32,95 oranında (yıllık enflasyon) artış teklifinde bir değişiklik yapılmamıştır. Sosyal hakların 2'nci yılı için de enflasyon oranında artış teklif edilmiştir. Ücret ve sosyal haklar dışındaki diğer maddelere yönelik yeni bir görüşme yapılmamıştır.

Genel Sekreterimiz Ali Çeltek, MESS tarafından sunulan bu zam teklifinin kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir. Mevcut ücretlerle işçilerin asgari ihtiyaçlarını dahi karşılamasının mümkün olmadığını vurgulayan Çeltek, insanca yaşanacak bir ücretin tüm metal işçilerinin en temel hakkı olduğunu belirtmiştir. Metal işçileri her türlü mücadeleye hazırdır ve haklarını alana kadar mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerdir."