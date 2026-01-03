Devlet Bahçeli'den Venezuela çıkışı: 15 Temmuz ile birebir aynı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin Venezuela'ya saldırısının arından açıklama yaptı. Venezuela'ya yapılan harekatı 15 Temmuz girişimine benzeten Bahçeli, "15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela’da benzer bir girişimde bulunmuştur." dedi. Bahçeli, bu benzerliğe dikkat çekerek, konunun bu yönünün ele alınmasının önemini vurguladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya dair sessizliğini korurken, MHP lideri Bahçeli, ABD'nin Venezuela'ya saldırması ve Devlet Başkanı Maduro'nun esir alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısını 15 Temmuz darbe girişimine benzeten Bahçeli, ABD'nin 15 Temmuz'da Türkiye'de netice alamadığını, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunduğunu söyledi.

Bahçeli, konunun yayın organlarında etraflıca ele alınması ve iki girişim hakkında benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulmasının doğru olacağını söyledi.

"BİZİM TARAFIMIZDAN BİLİNEN VE TANIDIK BİR KOMPLODUR"

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"ABD’nin bugün Venezuela’da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Maduro’yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur.

Bazı yayın organlarında ise bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.

15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela’da benzer bir girişimde bulunmuştur.

Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

