Devlet Bahçeli'den boks eldivenli poz

Devlet Bahçeli'den boks eldivenli poz
Yayınlanma:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti logosunun bulunduğu boks eldivenleriyle poz verdi.

Boksör Avni Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Yıldırım'ın Bahçeli'nin ofisine yaptığı ziyarette Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de bulundu.

Ziyaret sırasında Bahçeli, Yıldırım ve Yönter'in çektirdiği fotoğraf dikkat çekti.

ELDİVENLERİ TAKAN BAHÇELİ GARDINI ALDI

Avni Yıldırım'ın instagram hesabından paylaşttığı fotoğrafta MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin logosunun bulunduğu boks eldivenlerini eline geçirip gardını alarak poz verdi.

whatsapp-image-2025-09-13-at-11-00-18-pm.jpeg

Yıldırım söz konusu fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı,Türk’ün bilge lideri,evladı olmaktan şeref duyduğum sayın Dr. Devlet Bahçeli büyüğümüzü, MHP Genel Başkan Yardımcısı kıymetli başkanım sayın Dr. İzzet Ulvi Yönter ile birlikte ziyaret edip son maçta kazandığım kemerimi kendisine takdim edip,elini öpüp hayır dualarını aldım.allah başımızdan eksik etmesin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

