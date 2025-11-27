Dervişoğlu'ndan süreç iddiası! İktidarın o vekilleri karşıymış

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Now TV'de İmralı Süreci ile ilgilli dikkat çekici açıklamalarda bulundu. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında AKP, MHP ve DEM Parti'den İmralı Adası'na gitmesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İmralı ziyareti için AKP’den "Siz de gelin, video-fotoğraf olmayacak, kimin gittiği bile gizli kalabilir" şeklinde teklif geldiğini açıklamasını değerlendiren Dervişoğlu, şu sözleri kullandı:

"Bunun kim olduğunu Sayın Özel'in açıklaması lazım. İkinci olarak, gecikmiş bir açıklama. Oraya gidilmeden bunun kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Demek ki bir gizlilik içinde yürütülüyor. Gizlilik içerisinde yürütülen her şeyin arkasında gizli bir plan vardır. Bütün bunların saklanmadan kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Herhangi bir siyasi hesap üzerine cümle kurulmaması gerekir. Böyle durumlarda ana fikrin her zaman Türkiye'nin geleceğiyle şekillendirilmesi gerekir. ‘Böyle böyle geldi’ denildiğinde sadece bu sürecin ne kadar ki kirli olduğunun, ama bu kirliliğin gizlilikle yönetilmesi gerektiğinin altı çizilmiş oluyor"

Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’la yürütülen görüşmelerle ilgili de sert konuştu. “Yaşananlar sonrasında Öcalan serbest mi kalacak?” sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"Atılmak istenen adımın sonucu budur. Bu talep de artık alenileşmiştir. Abdullah Öcalan denen cani, Ankara'nın Aşağı Ayrancı semtinde oturmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelebilmesi için öncelikle özgürlüğüne kavuşmuş olması lazım. Bunlar hep cümleler arasına gizlenmiş şifreler. Dolayısıyla o gün Abdullah Öcalan denen caniyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiremeyenler, meşruiyet zemini yaratmak için Meclisi onun ayağına götürdüler. Bundan utanmayayım da neden utanayım? Ben o şerefli parlamentonun şerefli bir üyesiyim. Parlamento benim irademi temsil etmeyen bir işlemde bulunuyor."

Erken seçimin ayak sesleri gibi hamleler peş peşe geldi! Biri Erdoğan'dan geldi diğeri de...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Terör bitsin gerekirse sonumuz darağacı olsun" çıkışı hatırlatıldığında ise Dervişoğlu şunları söyledi:

"Hiç kimsenin darağacına götürülmesi gibi bir eylemin tarafı olmam. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni darağacına götürüp asmaya kalkışanlara karşı siyasi mücadelemi veririm. O sebeple bu kabil lafları hamaset açısından değerlendirdiğinizde bir anlam çıkarabilirsiniz. Türkiye'yi ve Cumhuriyeti yok etmeye çalışan bir adımı engellemeye çalışıyorum ben"

Terör örgütleri PKK, YPG-PYD ve KCK’nın Türkiye için hâlâ tehdit olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, öyle konuştu:

"Peki biz ne yapıyoruz? Abdullah Öcalan'la, Türkiye'nin geleceğini konuşuyoruz. Ya bu Abdullah Öcalan 25 senedir hapishanede. Bu devlette hiç mi adam kalmadı? Sosyolojiyi Abdullah Öcalan'a danışıyorlar. Stratejiyi Abdullah Öcalan'a danışıyorlar. Jeopolitiği Abdullah Öcalan’a danışıyorlar. Etnik ve mezhepsel tarihi Abdullah Öcalan'a danışıyorlar. Bu ülkede politika belirleyecek, helal süt emmiş devlet adamı kalmadı mı ya?"

SÜREÇ İÇİN BOMBA İDDİA

Yalnızca İYİ Partili değil, diğer partilerde de rahatsızlık duyan vekiller olduğunu belirten Dervişoğlu, "Sadece İYİ Partililer değil; Adalet ve Kalkınma Partililerin, Milliyetçi Hareket Partililerin içinde de bu gidişata karşı çıkan çok sayıda arkadaşımız olduğunu biliyorum" dedi.

Dervişoğlu "Yakından tanıdığımız milletvekilli arkadaşlarımız var. Bu gidişatın doğru olmadığını, halka bunun hesabının verilemeyeceğini söylüyorlar" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN YORUMU! "İKİ ŞAPKASI VAR"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın sürece yaklaşımına da değinen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu konuyla ilgili iki şapkasına bağlı iki farklı kararı var. Erdoğan, Cumhurbaşkanı kimliğiyle bu süreci bence onaylamıyor. Ama AK Parti Genel Başkanı kimliğiyle bu sürece farklı bir pencereden yaklaşıyor kanaatini taşıyorum. Yeniden cumhurbaşkanı seçilme arzusu taşıyor. Bunun yapılabilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde erken seçimi temin edebilecek bir nitelikli çoğunluğa ihtiyaç var. Ayrıca anayasa değişikliği için de parlamento aritmetiğinde lehine gelişmelere ihtiyaç var."

"KILIÇDAROĞLU ŞAŞIRTMADI"

Eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarıyla ilgili soruya ise Dervişoğlu, şu kısa yanıtı verdi: