Dervişoğlu'ndan hakarete uğrayan kadın başkana telefon

Yayınlanma:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kıyafetinden dolayı hakarete uğrayan AKP'li Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu; İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz’ın hakaretine maruz kalan AKP'li Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

"KENDİSİNİ MAKAMINDA ZİYARET EDECEĞİM"

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i perşembe günü makamında ziyaret edeceğini duyuran Dervişoğlu, AKP'li isim ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları yazdı:

"Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim. Perşembe günü kendisini Mihalgazi Belediye Başkanlığı’ndaki makamında ziyaret edeceğim. Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter; nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir. İYİ Parti’nin tartışmasız duruşu budur."

Kadın belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İYİ Partili tutuklandıKadın belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İYİ Partili tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Üyesi Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından giyim tarzı nedeniyle AKP'li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu.

halgrljw4aa192a.webp
Mehmet Emin Korkmaz'ın X paylaşımı

Skandalın ardından gözaltına alınıp "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Korkmaz'ın, İYİ Parti tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

