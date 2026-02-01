DEM'li Bakırhan: Rojava'da anlaşma oldu sıra Türkiye'deki Kürtlerde

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Suriye'de Kürtler bir anlaşma imzaladı. Türkiye'de barış ve demokratik toplum süreci de devam ediyor. Şimdi Rojava'da bir anlaşma oldu. Sıra Türkiye'de Kürtlerin demokratik haklarını ve özgürlüklerini sağlama ve kazanma günüdür" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN 'ROJAVA' YÜRÜYÜŞÜ

DEM Parti öncülüğündeki siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Diyarbakır'da "1 Şubat Rojava ile Dayanışma Günü" yürüyüşü düzenlendi.

Koşuyolu Parkı’nda başlayıp Ofis semtinde son bulan yürüyüşün ardından Şam-SDG anlaşması ve 'Terörsüz Türkiye' adı verilen sürece dair açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Suriye’deki Kürtlerin, terör örgütü IŞİD’e karşı mücadele verdiğini söyledi.

"15 yıl önce bugün başta Orta Doğu olmak üzere dünyayı karanlık bir zulüm dalgası almış götürüyordu. Suriye'de, Rojava'da Kürt kadını, devrimciler, Kürtler bu karanlığı mücadelesiyle canı pahasına, kanı pahasına bitirerek Rojava'yı özgürleştirdi. Dünyayı karanlık IŞİD belasından kurtardı" diyen Bakırhan, şu sözleri sarf etti:

"İşte o devrim, o kadın devrimi, o direniş devrimi, Rojava devrimi Halep'te bastırılmaya çalışıldı. Şeyh Maksud'ta, Eşrefiye’de, çeteler, rejim güçleri, paramiliter güçler dünyanın ilan ettiği, saygı gösterdiği Rojava devrimini bitirmek istediler. Ama bir şeyi unuttular. Dohuk’u, Zaho'yu, Süleymaniye'yi, Van'ı, Amed'i, Siirt'i, Kars'ı, İzmir'i, oradaki Kürtlerin, halkların direnişini ve dayanışmasını unuttular."

"KÜRTLER SURİYE'NİN DEMOKRATİK BİR PARÇASI OLMAK İSTİYOR"

Suriye'de SDG ile Şam yönetimi arasında anlaşma imzalanmasından memnun olduklarını ve süreci yakından takip edeceklerini vurgulayan Bakırhan, "Rojava'daki bu anlaşmayı sonuna kadar takip edeceğiz, izleyeceğiz" diyerek şöyle konuştu:

"Rojava'nın dünyaya armağan ettiği kadın devriminin, halkların, kardeşliğin bu devriminin başarıya ulaşması için olduğu gibi. Bugün Amed’de on binlerle birlikte takipçi olacağız. Herkes aklını başına toplasın. Hiç kimse Kürtlerle, özellikle Rojava'daki Kürtlerle oyun oynamasın. Kürtler demokrasi istiyor, eşitlik istiyor. Kürtler hakkını, hukukunu istiyor."

"HTŞ yönetimi şunu da çok iyi görsün: Kürtler Suriye'nin demokratik bir parçası olmak istiyor. Ama hakkıyla, ama kimliğiyle, ama statüsüyle birlikte. Eğer Suriye rejimi 30 Ocak'taki anlaşmaya uyar, bunu doğru bir zeminde hayata geçirirse başta Suriye olmak üzere Orta Doğu kazanır, Türkiye kazanır, hepimiz kazanırız. Oradaki demokratik adımlar buradaki sürecin ilerlemesini sağlar."

"IŞİD gibi karanlık bir belayı yenerek adını altın harflerle yazdıran Kürtler onurluca yaşamak istiyor" ifadesini kullanan DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Bir yüzyıl daha Süleymaniye, Duhok, Amed, Zaho’da, metropolde yaşayan Kürtler statüsüz yaşamak istemiyor. Dilsiz yaşamak istemiyor. Onurluca yaşamak istiyor" dedi.

"KÜRTLER 100 YILDIR KENDİLERİNE BİÇİLEN KADERE İSYAN EDİYOR"

Dünya Rojava Günü ilan edenlere ve uluslararası kamuoyuna seslenen Bakırhan "Dünyayı beladan kurtaran Kürtlerle dayanışma günüdür. Kürtler dünyayı bir beladan kurtardılar. Siz de Kürtlerle dayanışma içerisinde olmak durumundasınız" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürtlerin boğdurulmasına, yok edilmesine, 100 yıl daha dilsiz, statüsüz kalmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Kürtler 100 yıldır kendilerine biçilen kadere isyan ediyor. 100 yıl daha kimliksiz yaşamak istemiyor. Bunu anlamak gerekiyor. Boş algılarla, boş tartışmalarla ne Türkiye'nin ne Suriye'nin ne de Rojava'nın gündemini meşgul etmeye gerek yok. Dünya insanlık tarihinde, dünya halklar tarihinde özgür, eşit demokratik bir zeminde, kendimizi bu zeminde yaşatmak istiyoruz."

ÖCALAN, BARZANİ VE TALABANİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Bakırhan, Suriye’deki gelişmelere katkı sundukları için terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesud Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafıl Talabani’ye teşekkür eden Bakırhan, "Kürtlerin yalnız olmadığını devrimcilerin, demokratların, dünyadaki kadın mücadelesinin öncülerinin dayanışmasını bir kez daha gördük. Moralinizi bozmayın. Algılara kanmayın. Kürtler yalnız değil, 50 milyondur" dedi ve şunları ekledi:

"Biz kendi öz gücümüzle, herhangi bir bölgesel ve hegemonik güce dayanmadan emekçilerin, ezilenlerin alın teri ile canı ile kanı ile bu günlere geldik. Bugünden sonra da hiç kimse ama hiç kimse 100 yıl daha Kürtleri dilsiz statüsüz, kimliksiz yaşatamaz. Bizler 100 yıl daha zulüm düzenine evet demeyeceğiz."

BAKIRHAN'DAN TÜRK YETKİLİLERE 'ROJAVA' ÇAĞRISI

"En kötü barış, en iyi çatışma ve savaştan iyidir. Türkiyeli yetkilileri de Rojava'da yapıcı rol oynamaya davet ediyoruz. Türkiyeli yönetenleri de Rojava'da Kürtlerin dilini, kimliğini alması konusunda bir tutuma davet ediyoruz" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sözlerini şöyle devam etti:

"Kürtler Türkiye'ye tehdit değil. Kürtler yüzyıllardır hiçbir zaman hiçbir halka tehdit olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bugün Amed’de olduğu gibi bizim bu sokaklarda olup direnmemizin tek bir sebebi var. İnkar edildik, reddedildik. Bu inkarın, bu reddin, bu tekçiliğin bitmesi için mücadele ediyoruz. Bu bittiği zaman bizler de demokratik bir zeminde insanca yaşamaya çalışacağız. Şimdi anlaşmayı takip edeceğiz. Merak etmeyin. Hep birlikte uyanık olacağız. Yeni oyunlara, yeni masa başı kandırmalara hayır diyeceğiz."

"SIRA TÜRKİYE'DEKİ KÜRTLERDE"

"Suriye'de Kürtler bir anlaşma imzaladı" diyen Bakırhan, sözlerini şöyle noktaladı: