DEM Parti'nin Adalet Bakanı Tunç'tan ne istediği ortaya çıktı! Gözler Erdoğan'ın yanıtında

Siyasi partiler ve bürokrasi, yılın son günlerinde çözüm sürecinin geleceğine dair yoğun temaslar yürütüyor. DEM Parti yöneticileri, Adalet Bakanlığı ile yaptıkları son görüşmede 11. Yargı Paketi'ndeki 'Covid affının' kapsamının genişletilmesini talep etti.

Nuray Babacan’ın Nefes'teki köşesinde, "DEM yönetimi, ‘dar bir çerçeve çizilen’ pandemi affının PKK’lıları da kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi" dedi.

Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu talebe olumsuz yanıt verdi. Tunç'un gerekçesi de şöyle oldu:

"Bakan ve ekibi, FETÖ’cüler nedeniyle bunu yapmama kararı aldıklarını tekrarladı. Kapsamın genişletilmesi durumunda yararlanacak FETÖ’cülerin sayısının PKK’lardan 2,5 kat daha fazla olduğuna dair sayılar verildi"

DEM Parti İmralı Heyeti daha önce AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’le de görüşmüştü. Şimdi gözler, bu taleplerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a iletilmesine çevrildi.

İmralı Heyeti ayrıca Tunç ile görüşmesinin ardından da olumlu mesajlar vermişti.

Tunç, DEM Parti'nin talebini reddetse de AKP süreç için yazdığı raporda terör örgütü üyeleri için 'müstakil' bir yasa düzenlemesi önermişti.

AKP, süreçte PKK'lıların topluma kazandırılması için özel bir yasal düzenlemesi gerektiği görüşünü bildirmişti. Covid düzenlemesi ile ilgili kapsamın genişletilmesinin de FETÖ'cüler nedeniyle kabul görmediği daha önce de kulislere yansımıştı.

Son Dakika | DEM Parti süreçte nihai rapor için tarih verdi

Partilerin İmralı Süreci ile ilgili sundukları raporlar, ilgili bürokratlar tarafından değerlendiriliyor. Bu çerçevede "olasılıklar" başlığı altında bir tür beyin fırtınası yapıldığı öğrenildi. Üst düzey bürokratlardan, taleplerin "uygulanabilirliği, ortaya çıkacak sakıncalar ve yapılabilirlik" açısından analiz edilmesi istenmiş durumda.

İKTİDARIN KOŞULLARI: PKK'NIN FESHİ VE SDG'NİN DURUMU

İktidar cephesinde konuşulan tüm yasal adımlar için iki ön koşul dile getiriliyor. Birincisi, "PKK’nın feshinin ve tüm silah teslimlerinin devletin ilgili birimleri tarafından onaylanarak kabul edilmesi". İkincisi de, "SDG’ye çizilecek çerçeve".

Bu iki konu, AKP içinde geçmişe göre daha fazla vurgulanıyor. AKP yönetiminin, MHP’nin hazırladığı açılım raporundan ve son açıklamalarından memnun olduğu belirtiliyor.

DEM'DEKİ ÜÇLÜ BASKI

İmralı Süreci'nde en çok zorlanan partinin DEM olduğu kulislere yansıdı. Babacan şöyle yazdı:

"Kulislere göre, açılım sürecinin en sıkıntılı partisi DEM. Partinin radikal tabanı hem iktidarla yapılan işbirliğinden hem de PKK’nın temel tezlerinden vazgeçilmesinden rahatsız. Bir başka grup ise Kürt halkının öncelikli sorunları ve taleplerinin konuşulmamasına itiraz ediyor. Diğer yandan cezaevindeki PKK’lılar da parti yönetimini sıkıştırıyor. ‘Suça karışan ve karışmayan ayrımı’ bu grubun en çok itiraz ettiği konu. Ceza indirimi değil, af bekliyorlar. DEM yönetimi, ‘Taban-Kandil-İmralı’ üçgenine sıkışmış durumda. DEM’lilerin bu hali değerlendirilirken, “Aşırı milliyetçi Kürtlerle sorun yaşıyorlar. Bir nevi Zafer Partisi refleksi gösteren Kürtler var” yorumları yapılıyor"

TARİH VERİLDİ

Siyasetin yeni yıla günler kalması nedeniyle bir süreliğine temposunu düşüreceği öğrenildi.

Görüşmeler ve toplantılar 6 Ocak’tan sonra yeniden başlayacak. Bu nedenle İmralı Süreci ve Suriye özelindeki görüşmeler açısından aralık ayının son günlerinin kritik önem taşıdığı belirtiliyor.