Son Dakika | DEM Parti süreçte nihai rapor için tarih verdi

DEM Parti'nin İmralı Heyeti bugün öğlen saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptıkları görüşmenin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Kurtulmuş ile yapılan görüşmenin ardından Buldan ile Sancar kısa açıklamalarda bulundu.

İmralı heyeti ile görüşen Bakan Tunç: Atılacak adımları konuştuk

DEM HEYETİ: VERİMLİ GÖRÜŞME OLDU

Mithat Sancar ile Pervin Buldan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmelerinin ardından basına kısa bir demeç verdi. Sancar görüşmenin samimi ve verimli olduğunu belirtip süreç kapsamında Meclis'te bir komisyon kurulmasının tarihsel bir önemde olduğunu kaydetti.

İKİ İSİM DE NİHAİ RAPOR İÇİN OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Siyasi partilerin süreç için sundukları raporun ardından ortak raporun ne zaman yazılacağı merak ediliyordu. Bu konuda hem Mithat Sancar hem de Pervin Buldan Ocak ayının ortalarını işaret etti.

Sancar bu sürecin hukuksal güvencelere ve toplumsal desteğe ihtiyacı olduğunu ifade edip, eşit bir hukuk sisteminin bütün ülke için olacağını belirtti. Sancar'ın ve Buldan'ın Meclis Başkanı ile yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar da şu şekilde oldu:

Mithat Sancar:

Gayet verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Komisyon kurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyonun kurulmuş olması tarihsel önemdeydi. Şimdiye kadar olmamış bir durumdu. Dolayısıyla barış sürecinin meclis zeminine taşınmasının çok önemli sonuçları ve etkileri olacağını baştan da söylüyorduk. Bundan sonra da bu etki devam edecek. Hem demokratik meşruiyet, katılım, şeffaflık ve güvence konularında meclis çok önemli bir rol oynayacak. Ortak rapor yazım aşamasına gelinmiş olduğu son olarak ortak raporun da yine Ocak ayında, Ocak ayının başlarında ortaya çıkması planlanıyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bugün Adalet Bakanlığı'yla Bakanı ve heyeti ile yaptığımız görüşme şimdi Sayın Numan Kurtulmuş'la yaptığımız görüşmenin toplamından şunu söyleyebilirim. Evet bir süreç yürüyor ve bu sürecin hukuksal güvencelere ihtiyacı var. Toplumsal desteğe ihtiyacı var. Ancak hukuksal güvenceler sadece bu süreçle sınırlı değil, bütün toplum için gerekli. Adil, eşit bir hukuk sistemi ve uygulaması toplumsal barışın bütün ülkede geçerli için önemli. Demokrasi hepimizin için, hepimiz için önemli. Bütün herkes için önemli. Barış hem Kürt sorununda, hem Türkiye'nin tamamında hem de bütün bölgede, Orta Doğu'da çok hayati bir ihtiyaç. Bunların birbirleriyle ilişkisi ve etkisi, etkileşimi de yine konuşmalarımız, görüşmelerimiz içinde yer almıştır.

Pervin Buldan: