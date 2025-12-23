Son dakika | İmralı heyeti ile görüşen Tunç'tan ilk açıklama: Atılacak adımları konuştuk

İmralı Süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun dinleme faaliyetlerini tamamlamasının ardından partiler de Meclis Başkanlığına raporlarını sundu. Ortak bir raporun yazım aşaması devam ederken DEM Parti İmralı heyeti partileri ziyaret etti.

İmralı Heyeti'nden Özgür Özel'e ziyaret

AKP-CHP-TİP ziyaretlerinin ardından DEM heyeti bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından DEM Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar kısa açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı Heyeti'nin ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tunç burada yaptığı açıklamada sürece dair geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı.

Tunç sözlerinin devamında komisyonun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuklarını kaydetti.

Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ile TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk. Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi; gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak, Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz.