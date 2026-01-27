DEM Parti-iktidar arasında tutanak ve 'terörist' krizi! Saray'dan sert sözler yükseldi

İmralı Süreci'ndeki komisyonda yasal düzenlemeler konuşulurken Suriye'deki çatışmalar nedeniyle Türkiye'de sert tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Suriye'deki olayların ardından DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'ye sert tepkilerinin ardından gerilim yükseldi.

İmralı Tutanaklarının dört gün önce yayımlanmasından DEM Parti'nin haberi olmadığı ortaya çıkarken Saray'dan da sert sözler yükseldi.

DEM Parti'nin Suriye geçici lideri Şara'ya yönelik sert eleştirileri Saray'da rahatsızlık yarattı. Erdoğan'ın danışmanlarından Oktay Saral, DEM Parti'ye sert sözlerle yüklendi.

DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, 24 Kasım 2025’te İmralı Cezaevi’nde yapılan ve Öcalan’la gerçekleştirilen görüşmeye dair Meclis tutanaklarının, Meclis Başkanlığı tarafından 23 Ocak’ta komisyon üyelerine haber verilmeden yayımlandığını açıkladı.

Buldan, bu adımın usule aykırı olduğunu belirterek şunu söyledi:

“Daha önce yayınlanması istenmişti fakat yayınlanmamıştı. Şimdi, kimseye danışılmadan sorulmadan paylaşıldı. Usul olarak Meclis Komisyonu’na ifade edilmeliydi. Fikirler alınıp, kolektif bir karar ile yol alınabilirdi. Bu tarzı doğru bulmadığımızı elbette parti olarak ifade ettik”

Son Dakika | İmralı görüşmesi tutanakları yayımlandı

Oktay Saral, X hesabından şunları ifade etti:

"DEM Partililerin diline doladığı ifadeler, kimin nerede saf tuttuğunu bir kez daha açık etmiştir.

Terörle arasına tek bir net cümle koyamayanların, bugün çıkıp da Ahmed Şara gibi isimlere “terörist” yaftası yapıştırması sadece ikiyüzlülüktür.

Ahmed Şara’yı hedef alan bu söylem, gerçeğe değil ideolojik körlüğe dayanıyor.

Mazlumların yanında duran, emperyalist planlara boyun eğmeyen bir ismi karalamaya çalışanlar, aslında kime hizmet ettiklerini de açık etmiş oluyor.

Yıllardır bu milletin acıları üzerinden siyaset devşiren, PKK’ya tek kelime edemeyip her fırsatta Türkiye’yi suçlayan bir zihniyetin ne söylediğinin de, kimi hedef aldığının da hiçbir kıymeti yoktur.

Kendi sicilini temizleyemeyenlerin, başkalarına ahlak dersi vermeye kalkması sadece trajikomiktir.

Siz önce Kandil’e, bebek katillerine, şehirleri hendeklerle kana bulayanlara “terörist” demeyi öğrenin."