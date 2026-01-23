Son Dakika | İmralı görüşmesi tutanakları yayımlandı

TBMM, görüşmeden iki ay sonra İmralı'da yapılan görüşmenin tam tutanaklarını, İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı başlığıyla sitesinde yayımladı.

Ekim 2024'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan ve "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç kapsamında; TBMM'de "Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu" kurulmuştu.

İMRALI TUTANAKLARI YAYIMLANDI

Komisyonda yapılan kapalı oylama ile MHP'li Feti Yıldız, AKP'li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in PKK liderini İmralı'da ziyaret etmesi kararlaştırılmıştı.

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman - DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

Alınan karar doğrultusunda 24 Kasım 2025'te söz konusu isimler İmralı Cezaevi'ne giderek PKK lideri Öcalan ile görüşmüştü.

İmralı'ya giden heyetten ilk açıklama

Görüşmenin tutanakları yaklaşık iki ay sonra TBMM'nin sitesinde yayımlandı.

İŞTE 16 SAYFALIK İMRALI TUTANAĞI

Meclis tutanağını buradan okuyabilirsiniz...