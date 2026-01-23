Son Dakika | İmralı görüşmesi tutanakları yayımlandı

Son dakika haberi... Terörsüz Türkiye adı verilen süreç kapsamında DEM Parti, MHP ve AKP'li vekillerin PKK Lideri Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşmenin tutanakları yayımlandı.

TBMM, görüşmeden iki ay sonra İmralı'da yapılan görüşmenin tam tutanaklarını, İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı başlığıyla sitesinde yayımladı.

Ekim 2024'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan ve "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç kapsamında; TBMM'de "Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu" kurulmuştu.

Komisyonda yapılan kapalı oylama ile MHP'li Feti Yıldız, AKP'li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in PKK liderini İmralı'da ziyaret etmesi kararlaştırılmıştı.

yeni-proje-89-001.jpg
AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman - DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

Alınan karar doğrultusunda 24 Kasım 2025'te söz konusu isimler İmralı Cezaevi'ne giderek PKK lideri Öcalan ile görüşmüştü.

Görüşmenin tutanakları yaklaşık iki ay sonra TBMM'nin sitesinde yayımlandı.

1-001.webp

2.webp

3.webp

4.webp

5.webp

6.webp

7.webp

8.webp

9.webp

10.webp

11.webp

12.webp

13.webp

14.webp

15.webp

16.webp

Meclis tutanağını buradan okuyabilirsiniz...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

