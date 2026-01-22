DEM Parti Iğdır İl Başkanı tutuklandı
Suriye'de Şam yönetimi ile SDG güçleri arasındaki çatışmalar üzerine, bölgedeki Kürtlere destek amacıyla düzenlenen eylemde gözaltına alınan DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı.
“Rojava için Adalete Yürüyoruz” eyleminde gözaltına alınan 48 kişiden 30'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 18'i ise adliyeye sevk edilmişti.
Adliyede cumhuriyet savcısına ifade veren 18 kişiden 15'i adliyeden serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 kişiden DEM Parti Iğdır İl Başkanı Kaynar tutuklandı. Medet Serhat "ev hapsi", Halil Tören ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolle serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Çarşamba günü Iğdır'da Rojava'ya destek amacıyla düzenlenen eylemde 3 polis memuru yaralanırken, aralarında DEM Partili siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
