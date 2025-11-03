DEM Parti heyeti İmralı'dan döndü

DEM Parti İmralı Heyeti, geçtiğimiz 30 Ekim Perşembe günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bugün İmralı Adası'nda PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'la görüştü.

DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

Heyet, Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında 28 Aralık 2024 tarihinden itibaren sekizinci görüşmeyi gerçekleştirdi. Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Erol yer alığı belirtildi.

HEYET İMRALI'DAN DÖNDÜ

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Terör örgütü PKK elebaşısı Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı’dan döndüğü ifade edildi.