Davutoğlu'ndan süreçte 'dil' uyarısı! Komisyon raporu için de çağrı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını eleştirerek süreçte kullanılan dilin sertleştiğini savundu. Komisyon raporunun da geciktiğini savunan Davutoğlu, çalışmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlık aşamasında olduğu rapora ilişkin olarak, eleştirilerde bulunan Davutoğlu raporun geciktiğini savunarak eleştirilerde bulundu.

"SANKİ DOKTORA TEZİ YAZILIYOR..."

Davutoğlu, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin
"Komisyon çalışmalarında gördüğüm tablo şu; komisyon raporu gecikiyor. Sanki doktora tezi yazılıyor, nedir bu? Benim önümde öğrenci olsalar hepsini sınıfta bırakırım, bu kadar süre tanınmaz. Komisyon kurulduğunda demiştim ki; 'Bu işi 2 ayda bitirin ve 1 Ekim'de sunun. Bütçenin o çatışmalı günlerine bırakmayın.' Ne oldu? Bütçede herkes karşı karşıya geldi, o esnada İmralı ziyareti oldu ve partiler karşı karşıya geldi" dedi.

"SERTLEŞEN BİR DİL VAR"

Sürece ilişkin siyasetin dilinin sertleştiğini öne süren Davutoğlu, "Dün grup toplantılarında görülen, sertleşen polemiklere geldik. Hangi vasıf ve kimlikte olursa olsun kimse Türkiye'yi uyaramaz ama kimse de Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi düşman gibi göremez. Dengeyi nasıl sağlayacağız? sertleşen bir dil var. Sayın Bahçeli'nin bile dili sertleşiyor, sükunet olmalı, devlet adamlığı çok düşünerek yapılan bir sanattır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

