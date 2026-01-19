CHP'nin Meclis'teki 'Emekli eylemi' 12'nci gününde

CHP'nin, 'en düşük emekli aylığının 39 bin liraya çıkarılması' talebiyle Meclis'te başlattığı 'Emekli eylemi' 12'nci gününe girdi. CHP'li Cemal Enginyurt, "Sarayın halka yaptığı zulme karşı TBMM’de nöbetteyiz. Sarayda sefahat, Meclis’te direniş!" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, "En düşük emekli maaşının 39 bin liraya çıkarılması" talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlattıklarını duyurduğu "Emekli nöbeti", bugün 12'nci gününe girdi.

CHP'nin emekli nöbetinde 9'uncu günCHP'nin emekli nöbetinde 9'uncu gün

CHP'li milletvekilleri, tam 12 gündür Meclis'te, en düşük emekli maaşının 39 bin liraya çıkarılması için nöbet tutuyor.

Her gün açıklamalarda bulunan milletvekilleri, çağrılarına devam ediyor.

"SARAYDA SEFAHAT, MECLİS’TE DİRENİŞ"

TBMM Genel Kurul salonunda meclisi terk etmeme eylemlerine devam eden CHP'li milletvekillerinden Cemal Enginyurt, "Hak, hukuk, adalet için; işçinin, çiftçinin, 16 milyon emeklinin, esnafın, memurun ve gençlerin geleceği için.. Sarayın halka yaptığı zulme karşı TBMM’de nöbetteyiz. Sarayda sefahat, Meclis’te direniş!" diye konuştu.

EYLEM KARARI

CHP, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle emekli maaşlarında yüzde 12,19’luk artış olacağının açıklanması çıkması sonrası, maaşlara zam yapılması için eylem kararı almıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin milletvekillerinin zam olana kadar Meclis’te nöbet tutacağını açıklamıştı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

