CHP'nin emekli nöbetinde 9'uncu gün

CHP milletvekilleri, asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bir asgari ücret tutarı olarak belirlenmesi için "Meclis'i terk etmeme" eylemine başlamıştı. Komisyonda görüşülen en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak kabul edilirken CHP'nin emekli nöbetinde 9'uncu güne gelindi.

CHP milletvekilleri, 8 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" eylemine başladı.

CHP milletvekilleri, düşük emekli maaşlarına karşı TBMM çatısı altında başlattıkları nöbetin 9. gününde iktidara sert mesajlar gönderdi. Emekliliğin Türkiye’de huzur yerine yoksulluk ve açlık simgesi haline geldiğini vurgulayan vekiller, insanca yaşam mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve tüm emeklilere 9 bin TL seyyanen zam yapılmasını talep eden CHP'li vekiller, iktidarın son 8 yılda faize 273 milyar dolar ayırdığını hatırlatarak sundukları çözüm önergelerinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini söyledi.

İntibak yasasının acilen çıkarılması çağrısında bulunan vekiller, "Emekli bu sefaleti hak etmiyor. Tercihini ranttan yana kullanan iktidara karşı 16 milyon emeklinin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

