CHP'nin 66. miting adresi belli oldu

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde dün toplandı. Saat 11.30 itibarıyla başlayan MYK toplantısı yaklaşık dört saat sürdü. MYK’da; 39’uncu Olağan Kurultay hazırlıkları gibi birçok konu masaya yatırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' suçlamasına yönelik yapılan anketlerin oranını masaya yatırıldı. Buna göre İmamoğlu'nun casusluk yaptığına inanmayanların oranının yüzde 70 olarak ölçüldüğü, AKP seçmeninin sadece yüzde 28'inin İmamoğlu'nun casusluk yaptığına inandığı görüldü.

Özgür Özel'in masasındaki 'casusluk anketinin' sonuçları: AKP'liler de inanmamış

ÜMRANİYE VE ORDU’DA MİTİNG YAPILACAK

CHP’nin her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde her hafta sonu Türkiye’nin bir ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitingleri de sürüyor. Bu kapsamda 66’ıncı miting çarşamba günü Ümraniye’de; 67’nci miting ise cumartesi günü Ordu’da yapılacağı ifade edildi.