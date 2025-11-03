CHP'nin 65'inci miting adresi belli oldu

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin İstanbul'daki yeni adresi belli oldu.

CHP'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının sonrasında, düzenlenmeye başlanan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni adresini CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıkladı.

CHP'NİN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Kasım Çarşamba günü İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 65'incisini düzenleyeceklerini duyurdu.

Maratonu tamamlayan Özgür Özel'in ilk sözleri İmamoğlu oldu: Ev sahibi hücreden burayı izliyorMaratonu tamamlayan Özgür Özel'in ilk sözleri İmamoğlu oldu: Ev sahibi hücreden burayı izliyor

"ADALETSİZLİĞE KARŞI SUSMUYORUZ"

Mitingin saatini 19.30 olarak açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

  • "Adaletsizliğe karşı susmuyoruz, irademizi savunuyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

